كأس العالم.. ضربة موجعة لمنتخب المغرب قبل مواجهة إسبانيا اليوم

أكد أشرف بن عياد، مراسل شبكة قنوات “الكأس” القطرية، إصابة سفيان أمرابط، نجم منتخب المغرب، قبل مواجهة إسبانيا، المقرر لها، اليوم، الثلاثاء، في تمام الخامسة مساء، ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس العالم 2022.

وكتب أشرف بن عياد عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”:" سفيان أمرابط يعاني من بعض الانزعاجات على مستوى الظهر لكنه سيفعل المستحيل من أجل المشاركة، اليوم تواجد في المستشفى من أجل إجراء الفحوصات".

ويعد سفيان أمرابط، لاعب وسط فريق فيورنتينا الإيطالي، أحد أهم عناصر منتخب المغرب الأساسية في بطولة كأس العالم 2022.

المغرب ممثل الكرة العربية في المونديال:

وبات منتخب المغرب هو الوحيد الممثل للكرة العربية في الأدوار الإقصائية للمونديال، في ظل عدم تمكن منتخبات تونس وقطر والسعودية من اجتياز مرحلة المجموعات.

وتأهل منتخب المغرب لدور الـ16 في مونديال قطر عقب تربعه على قمة المجموعة السادسة "القوية" برصيد 7 نقاط، بعد تحقيقه انتصارين وتعادلا وحيدا، ليصبح صاحب الرصيد الأعلى من النقاط في الدور الأول بالاشتراك مع هولندا وإنجلترا، اللذين حققا الرصيد ذاته في مجموعتيهما، من إجمالي 32 منتخبا مشاركا في مرحلة المجموعات.