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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موعد مباراة منتخب المغرب وإسبانيا في كأس العالم والقنوات المجانية الناقلة

منتخب المغرب
منتخب المغرب

يلتقي منتخب المغرب بقيادة وليد الركراكي نظيره منتخب إسبانيا  اليوم الثلاثاء فى الخامسة مساءا على ملعب استاد المدينة التعليمية في اطار منافسات دور الستة عشر ضمن منافسات بطولة كأس العالم فى قطر 2022.

وتأهل منتخب المغرب الأول لكرة القدم،  إلى دور الـ16 من منافسات بطولة كأس العالم 2022 بعد الفوز الذي حققه على كندا بهدفين مقابل هدف، مساء الخميس الماضي.

وأقيمت مباراة المغرب وكندا على استاد الثمامة في الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة السادسة بكأس العالم في قطر.

وسجل المغارية عن طريق حكيم زياش في الدقيقة 4 ويوسف النصيري في الدقيقة 23 قبل أن يقلص كندا الفارق بهدف ذاتي سجله نايف أكرد في مرماه في كأس العالم.

واستطاع منتخب أسود الأطلس في حجز معقده بدور الـ16 من كأس العالم للمرة الثانية بتاريخه بعد الفوز على كندا.

وكانت المباراة الآخرى بنفس المجموعة، شهدت تعادل المنتخب الكرواتي مع بلجيكا سلبيًا، ليودع دي بروين ورفاقه من كأس العالم بقطر بشكل رسمي.

وبذلك، يتأهل منتخب المغرب  إلى دور الـ16 كمتصدر للمجموعة السادسة برصيد 7 نقاط، ليصطحب كرواتيا الوصيف بـ5 نقاط، بينما وداع منتخبا بلجيكا (4 نقاط) وكندا (بدون نقاط) منافسات كأس العالم رسميًا.

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موعد مباراة المغرب القادمة في كأس العالم

ويواجه المنتخب المغربي منافسه في دور الـ16 من مونديال قطر، حيث سيلتقي مع منتخب إسبانيا وصيف المجموعة الخامسة والتي تضم إسبانيا واليابان وكوستاريكا وألمانيا.

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القنوات الناقلة لمباراة منتخب المغرب وإسبانيا 

من المقرر أن تنقل شبكة قنوات بى ان سبورت عبر قناتها المفتوحة مباراة منتخب المغرب بقيادة وليد الركراكي نظيره منتخب إسبانيا الذى يقوده فنيا لويس انريكي .

فيما تنقل أيضا قناة الكأس مباراة منتخب المغرب بقيادة وليد الركراكي نظيره منتخب إسبانيا الذى يقوده فنيا لويس انريكي الذى يقام غدا الثلاثاء فى إطار دور الستة عشر ضمن منافسات بطولة كأس العالم بقطر 2022 .

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شوبير يهنىء منتخب المغرب 

وهنأ الإعلامي أحمد شوبير المنتخب المغربي بعد التأهل الي تمن كأس العالم بالفوز علي منتخب كندا .

وغرد  شوبير عبر حسابها الشخصي تويتر : " المغرب  “ .ألف مبروك التأهل التاريخي للمنتخب المغربي في صدارة المجموعة .. إنجاز كبير  ”. 
تأهل منتخب المغرب لدور الـ 16 لبطولة كأس العالم 2022 بقطر، وذلك بانتصاره على كندا بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثالثة من دور المجموعات.

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