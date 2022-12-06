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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تسليم وثائق التأمين ضد الحوادث للعاملين بمحطة تحلية مياه بالعريش

صدى البلد

تلقت وزارة القوى العاملة تقريراً من مديرية القوى العاملة بمحافظة شمال سيناء بشأن عمل جولة ميدانية لمحطة تحلية المياة بالعريش الكيلو ١٧ "تنفيذ شركة أوراسكوم"،وذلك تنفيذا لتعليمات وزيرالقوى العاملة حسن شحاتة بالتواجد الميداني بين العاملين بمختلف مواقع العمل والإنتاج وتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الانتاجية وتوفير مناخ عمل آمن لصالح "صاحب العمل" و"العامل".

وأوضح محمد سالم عبد المالك مدير المديرية في تقريره للوزارة اليوم الثلاثاء ، ان الجولة شارك فيها المهندس عبد المنعم داوود مدير مكتب السلامة والصحة المهنية ،وهاشم عبده مدير وحدة العمالة غير المنتظمة ،وأن مدير المديرية إجتمع  بمسئولي إدارة فرع الشركة بالمحطة المهندس ميخائيل فوزي،والمهندس صبري رزق مدير الموارد البشرية والمدير التنفيذي للمشروع لمناقشة مناخ العمل داخل "المحطة".

وأضاف مدير المديرية ان الجولة جرى خلالها متابعة سير العمل وتسليم وثائق التأمين "ضد الحوادث الشخصية "، الخاصة بالعمالة غير المنتظمة ، والاستماع لإستفسارات العاملين وشرح الخدمات التي تؤديها وحدة العمالة غير المنتظمة بالمديرية في ضوء لائحة خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية،وكذلك الاطمئنان علي توافر اشتراطات السلامة والصحة المهنية بالمشروع.

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