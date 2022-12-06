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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تراجع فى إيرادات السينما أمس.. حسن الرداد يحتفظ بالصدارة بـ80 الف جنيه

حسن الرداد
حسن الرداد

شهدت الساحة السينمائية أمس الاثنين  منافسة بين عدد من الأفلام لنيل أعلى الإيرادات فى شباك التذاكر، ونستعرض لكم تفاصيل إجمالي إيرادات الأفلام التى شهدت تراجعاً هذا الاسبوع ، حيث بلغ الاجمالي والتي وصلت إلى ، 225,786 ألف جنيه  ،وذلك من خلال التقرير التالي:

“تحت تهديد السلاح” 

تمكن فيلم “تحت تهديد السلاح” بطولة حسن الرداد، من الحفاظ علي  صدارة شباك تذاكر السينما منذ طرحه فى دور العرض السينمائية المصرية، حيث حقق إيرادات 81,493  الف جنيه ، تعد تلك النرة الاولي التى يحقق الفيلم أقل من 100 الف جنيه منذ طرحه .

يضم فيلم “تحت تهديد السلاح” العديد من الفنانين، منهم: مي عمر، وبيومي فؤاد، وشيرين رضا، وأحمد بدير، وفتحي عبد الوهاب، وعباس أبو الحسن، وعمرو عبد الجليل، والفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر، وتحت قيادة المخرج محمد عبد الرحمن حماقي.

“هاشتاج جوزني”

أما فيلم “هاشتاج جوزني”، بطولة الفنانة مايان السيد وأمير المصري، فحقق ليلة أمس في شباك  التذاكر 52,067 ألف جنيه.

“فضل ونعمة” 

تمكن فيلم “فضل ونعمة” من تحقيق :47,349 ألف جنيه ليلة أمس.  

شارك في بطولة فيلم «فضل ونعمة»، هند صبري، وماجد الكدواني، ومحمود حافظ، ومحمد ممدوح، وياسمينا العبد، والعمل من تأليف أيمن وتار، وإخراج رامي إمام.

اما فيلم كيرة والجن فقد حقق 17,541 الف جنيه ، وحقق فيلم عمهم 11,491 ، بينما حقق فيلم بحبك  15,845  ألف جنيه . 

هند صبري بيومي فؤاد شيرين رضا حسن الرداد محمد عبد الرحمن عباس ابو الحسن فتحي عبد الوهاب عمرو عبد الجليل

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