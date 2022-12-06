طارق الشناوي: اقبال كبير على مهرجان جدة ومعايير التصنيف العمري للأفلام مرنة

كشف الناقد الفني طارق الشناوى، تفاصيل عروض الأفلام بمهرجان جدة ومعايير التصنيف العمري لأفلام المهرجان، قائلا: إن الجدول متخم بعروض متلاحقة وندوات مهمة ولقاءات لدي الصحفيين مسموعة أو مرئية.



وأضاف "الشناوي" خلال حواره ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر 2"، ان الأفلام ليست فقط موجودة فى قاعات داخل القصر الذى يقام به المهرجان، ولكن موجودة فى قاعات فى الشارع فى جدة، مما يعني أن الجمهور أكبر قيمة لاى مهرجان سينمائي أو فني.



وتابع طارق الشناوى ان هناك فى السينما الواحدة عشر شاشات تعرض تقريبا كل الأفلام ليست فقط داخل المسابقة، ولكن خارجها أيضا، لافتا إلى أن التصنيف العمري للأفلام لديه قدر كبير من المرونة والوعي.

