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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

طارق الشناوي: اقبال كبير على مهرجان جدة ومعايير التصنيف العمري للأفلام مرنة

الناقد الفني طارق
الناقد الفني طارق الشناوى

كشف الناقد الفني طارق الشناوى، تفاصيل عروض الأفلام بمهرجان جدة ومعايير التصنيف العمري لأفلام المهرجان، قائلا: إن الجدول متخم بعروض متلاحقة وندوات مهمة ولقاءات لدي الصحفيين مسموعة أو مرئية.


وأضاف "الشناوي" خلال حواره ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر 2"، ان الأفلام ليست فقط موجودة فى قاعات داخل القصر الذى يقام به المهرجان، ولكن موجودة فى قاعات فى الشارع فى جدة، مما يعني أن الجمهور أكبر قيمة لاى مهرجان سينمائي أو فني.


وتابع طارق الشناوى ان هناك فى السينما الواحدة عشر شاشات تعرض تقريبا كل الأفلام ليست فقط داخل المسابقة، ولكن خارجها أيضا، لافتا إلى أن التصنيف العمري للأفلام لديه قدر كبير من المرونة والوعي.
 

 

الناقد الفنى طارق الشناوى طارق الشناوى مهرجان جدة عروض الأفلام التصنيف العمري لأفلام المهرجان

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