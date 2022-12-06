بعد رفض beIN Sports إذاعتها مجانا.. 25 قناة تنقل مباراة المغرب وإسبانيا

يترقب عشاق كرة القدم، مواجهة نارية بين المغرب وإسبانيا، اليوم، الثلاثاء، في تمام الخامسة مساء، على ملعب “المدينة التعليمية”، ضمن منافسات دور الـ 16، من بطولة كأس العالم 2022.

وأعلنت شبكة “beIN Sports” القطرية، عدم إذاعة مباراة المغرب وإسبانيا، المقرر لها، اليوم، الثلاثاء، ضمن منافسات الدور ثمن النهائي من بطولة كأس العالم 2022، عبر قناتها المفتوحة “beIN Sports""، والاكتفاء بإذاعتها عبر باقتها المشفرة.

وستنقل قناة الرياضية المغربية “الأرضية” مباراة المغرب وإسبانيا “مجانا”، داخل الحدود المغربية فقط.

القنوات الناقلة لمباراة المغرب وإسبانيا:

Alkass Three HD

Arryadia TNT HD

Alkass EXTRA One HD

beIN Sports HD 1 Max

beIN Sports HD 3 Max

beIN Sports HD 5 Max

TOD App - beIN SPORTS

beIN Sports Connect

beIN 4K HDR

ARD Das Erste

Rai 1

ZDF

TVT International

BBC One

TRT 1 HD

TVE La 1 HD

SuperSport Maximo 1

1TV Georgia

ITV 1 London

TVR 1

STV HD (scotland)

Gabon 1ere

GRTS TV Gambia

KBC 1 Kenya

Gol Mundial 1

المغرب ضد إسبانيا:

يطمح منتخب المغرب بقيادة مديره الفني وليد الركراكي تفجير مفاجأة مدوية بتحقيق الفوز على الماتدور الإسباني في مباراة اليوم، والتأهل إلى الدور ربع النهائي للمرة الأولى في تاريخه.

وبات منتخب المغرب هو الوحيد الممثل للكرة العربية في الأدوار الإقصائية للمونديال، في ظل عدم تمكن منتخبات تونس وقطر والسعودية من اجتياز مرحلة المجموعات.

وتأهل منتخب المغرب لدور الـ16 في مونديال قطر عقب تربعه على قمة المجموعة السادسة "القوية" برصيد 7 نقاط، بعد تحقيقه انتصارين وتعادلا وحيدا، ليصبح صاحب الرصيد الأعلى من النقاط في الدور الأول بالاشتراك مع هولندا وإنجلترا، اللذين حققا الرصيد ذاته في مجموعتيهما، من إجمالي 32 منتخبا مشاركا في مرحلة المجموعات.

وضمنت 6 منتخبات التأهل إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم 2022، حتى الآن، وهم (هولندا - الأرجنتين - فرنسا - إنجلترا - كرواتيا - البرازيل).

ومن المقرر أن يكتمل عقد المتأهلين إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم 2022، اليوم، الثلاثاء، عقب مواجهتي المغرب ضد إسبانيا، والبرتغال أمام سويسرا.