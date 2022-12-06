رئيس جامعة طنطا يعلن الموافقة على إنشاء ثالث المراكز للتطوير المهني

أعلن الدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا، الموافقة المبدئية لإنشاء ثالث المراكز الجامعية للتطوير المهني بالجامعة بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة وبتمويل من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية USAID على أن يكون مقره بالمجمع الطبي.

ووجه الشكر للوكالة الامريكية للتنمية الدولية والجامعة الامريكية بالقاهرة لحرصهم الواضح على تقديم كافة أوجه الدعم المالي والفني للمراكز والعاملين بها، مشيرا إلى أن الجامعة تسعى لإعداد جيل من الخريجين مؤهل للمنافسة فى سوق العمل وبساهم فى بناء الجمهورية الجديدة، و دعم الخطة الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة التي تم تدشينها في ضوء رؤية مصر ٢٠٣٠ ومستهدفاتها.

جاء ذلك خلال استقباله للدكتورة مها فخرى المدير التنفيذي لمشروع المراكز الجامعية للتطوير المهني، بالجامعة الأمريكية في القاهرة، بحضور الدكتور محمد حسين نائب رئيس جامعة طنطا لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود سليم نائب رئيس جامعة طنطا لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة وفاء بخيت نائب المدير التنفيذي لمشروع المراكز الجامعية للتطوير المهني، بالجامعة الأمريكية في القاهرة ومريم الجابى مدير مشروع المراكز الجامعية للتطوير المهنى بجامعة طنطا والدكتور أحمد أبو السعادات مدير المركز الإعلامي ومدير المركز الجامعي للتطوير المهنى بكلية الهندسة.

أضاف الدكتور محمود ذكي أن النجاح الذي حققه المركزين الجامعيين للتطوير المهني بكليتي الهندسة والتجارة وتقديم خدماتهم لأكثر من ١٠ الاف طالب وخريج ودعم الجوانب المهارية لذوي الهمم وتأهيلهم لسوق العمل من خلال الأنشطة الدامجة من تدريبات وورش عمل وجلسات مشورة فردية على مدار العام الاول لها والتواصل مع عشرات الشركات داخل محافظة الغربية وتوفير فرص التوظيف والتدريب، كان له مدلول واضح وتأثير كبير في الاتفاق مع الوكالة الامريكية للتنمية الدولية والجامعة الامريكية بالقاهرة لإنشاء المركز الثالث الجديد.

اوضح "د.ذكي" أنه يتم التنسيق منذ أكثر من عام مع الوكالة الامريكية للتنمية والجامعة الامريكية بالقاهرة لإنشاء مركز جديد يخدم طلاب كليات المجمع الطبي مشيرا أن عملية التفاوض شهدت استعراض ماتم من انجازات داخل المركزين ووصول عدد المستفيدين لأكثر من ١٠ آلاف خلال عام واحد، مشيرا الى ان السيدة ليزلي ريد مديرة بعثة الوكالة الامريكية بالقاهرة اشادت بما لمسته من اهتمام وتميز انشائي ومؤسسي بجامعة طنطا خلال افتتاحها المركزين الجامعيين للتطوير المهني بكليتي الهندسة والتجارة فى يناير الماضى.

وأشار رئيس جامعة طنطا إلى أن الجامعة تستهدف تحقيق الاستدامة المالية والمؤسسية بالمراكز الجامعية للتطوير المهني، وبناء كوادر مدربة ومؤهلة على اعلى مستوى من العاملين بالمراكز، مشددا على أن دعم ريادة الاعمال والمشروعات الناشئة الصغيرة للطلاب والخريجين يرتكز على بناء المهارات الذاتية والاستثمار في المعرفة للوصول إلى التميز المؤسسي في التصنيفات الدولية وتعزيز قدرات الخريجين التنافسية ودعم جودة الحياة للمجتمع والمكانة الريادية للجامعة.

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