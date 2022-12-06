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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا تعلن استعدادها للعودة للحوار بشأن الضمانات الأمنية ​​مع الغرب

روسيا
روسيا

قال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، اليوم الثلاثاء، إن موسكو مستعدة للعودة إلى الحوار بشأن الضمانات الأمنية مع الغرب، إذا كان مستعد لذلك، لكنها لن تطلب ذلك بنفسها.

وقال ريابكوف: “عندما نسمع أن هناك اهتمامًا حقيقيًا بهذا من الغرب، سنعود إلى الحوار. ولكن كما هو الحال مع الحوار حول استقرار الطبقات، الذي قاطعته أمريكا من جانب واحد، فإننا لا نطارد أي شخص ولا نطلب من أي شخص أي شيء”.

وأضاف: “يجب على الناس استخلاص استنتاجاتهم الخاصة مما يحدث. وعندما يؤكدون أنهم مستعدون لنوع من الحوار العقلاني والمتوازن فيما يتعلق بالمصالح، فنحن مسعدين للعودة إلى الحوار”.

وفي وقت سابق، قال ريابكوف، إن واشنطن أوقفت الحوار الروسي الأمريكي دون تفسير بعد بدء العملية العسكرية في أوكرانيا.

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وأكد المسئول الروسي أن روسيا لم نوقف أي مفاوضات أو أي شكل من أشكال الحوار مع الولايات المتحدة.

وبحسب ريابكوف، فإن روسيا "تؤكد بانتظام استعدادها لمواصلة الحوار على الرغم من أن الولايات المتحدة أوقفتها "دون إبداء أي تفسيرات" عقب بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

أمريكا واشنطن روسيا موسكو الولايات المتحدة

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