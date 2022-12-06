بشرى وأيتن عامر تدعمان إنجي المقدم في العرض الأول لفيلم كاملة بجدة

حرصت بشرى وأيتن عامر، على دعم زميلتهما إنجي المقدم، والمرور على السجادة الحمراء لفيلمها “كاملة” الذي عرض مساء اليوم، ضمن فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي في جدة.

فيلم “كاملة”، الذى تخوض من خلاله إنجي المقدم، أولى بطولاتها في عالم السينما، يناقش قضية ختان الإناث، ومن المقرر أن يشارك فى عدد من المهرجانات قبل طرحه في السينمات والمنصات الإلكترونية.

تشارك إنجي المقدم في بطولة فيلم كاملة كلا من لطفي لبيب، وسلوى عثمان، مي الغيطي، وفراس سعيد، تأليف محمد عبد القادر.

واختتم سوق البحر الأحمر فعالياته والتي جرت على مدار أربعة أيام على هامش مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، وذلك بالإعلان عن أسماء الفائزين في جوائز مسابقات السوق، الذي يعتبر منصّة محوريّة مصمّمة لاكتشاف المواهب، والمشاريع، والأفكار التي ترسم ملامح صناعة السينما في السعودية والعالم العربي وإفريقيا، وتهدف للتواصل مع أقطاب السينما من جميع أنحاء العالم. وذلك لتعزيز الإنتاج المشترك والتوزيع على مستوى العالم، حيث يستقطب السوق كلاً من الموزعين ووكلاء المبيعات والمنتجين الراغبين بإنشاء وتطوير مشاريعهم في المنطقة.

واستطاع سوق البحر الأحمر هذا العام اجتذاب المهتمين بصناعة السينما، فقد كان مكتظاً بالشغوفين في صالات العرض، وقاعات الاجتماعات، وأماكن العروض، والجلسات الحوارية. وقد تولت لجنتي تحكيم القرار لاختيار الفائزين من فئة سوق المشاريع وفئة الأعمال قيد الإنجاز، حيث ساهم صندوق البحر الأحمر والجهات الراعية بتقديم 24 جائزة لكل من مشاريع المعمل وسوق البحر الأحمر.

