رئيس قسم بمعهد بحوث وقاية النباتات: توطين إنتاج الحرير ثورة صناعية كبرى

قال الدكتور أسامة محمد غازي رئيس قسم بحوث الحرير بمعهد بحوث وقاية النباتات بمركز البحوث الزراعية، إن تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بصناعة الحرير مرة أخري تعتبر ثورة صناعية كبرى هامة لمصر.

وأضاف "أسامة محمد غازى" خلال حواره التليفزيونى فى برنامج "المواجهة" المذاع على قناة "إكسترا نيوز" الفضائية، أن مصر جزء لا يتجزأ من صناعة الحرير فى العالم منذ قديم الأزل، مشيرا إلى أن مصر كانت تتربع على عرش صناعة الحرير في الماضي.

وتابع أسامة محمد غازي، أن الصين كانت تتحكم فى تصدير 80% من الحرير على مستوى العالم، ولكن خرجت من تصدير الحرير شيئا فشيئا بسبب الاستهلاك المحلي.