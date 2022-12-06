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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رئيس قسم بمعهد بحوث وقاية النباتات: توطين إنتاج الحرير ثورة صناعية كبرى

الدكتور أسامة محمد
الدكتور أسامة محمد غازي

قال الدكتور أسامة محمد غازي رئيس قسم بحوث الحرير بمعهد بحوث وقاية النباتات بمركز البحوث الزراعية، إن تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بصناعة الحرير مرة أخري تعتبر ثورة صناعية كبرى هامة لمصر.

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بالتعاون مع الفاو.. مشروع لتوطين الحرير الطبيعي في الداخلة بالوادي الجديد

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وقاية النباتات يدرب المرأة على مشروعات إنتاج الحرير ونحل العسل

وأضاف "أسامة محمد غازى" خلال حواره التليفزيونى فى برنامج "المواجهة" المذاع على قناة "إكسترا نيوز" الفضائية، أن مصر جزء لا يتجزأ من صناعة الحرير فى العالم منذ قديم الأزل، مشيرا إلى أن مصر كانت تتربع على عرش صناعة الحرير في الماضي.

وتابع أسامة محمد غازي، أن الصين كانت تتحكم فى تصدير 80% من الحرير على مستوى العالم، ولكن خرجت من تصدير الحرير شيئا فشيئا بسبب الاستهلاك المحلي.

الرئيس عبد الفتاح السيسي معهد بحوث وقاية النباتات مركز البحوث الزراعية برنامج المواجهة قناة إكسترا نيوز صناعة الحرير إنتاج الحرير توطين صناعة الحرير

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