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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

اتحكمي في أكلك .. مضغ هذه العشبة أقوى من أدوية سد الشهية

صدى البلد

فوائد صحيةعديدة لتناول كوب من شاي النعناع لفقدان الوزن فهو منخفض السعرات الحرارية، ويوقف الشهية، ويقلل من التوتر، ويحسن الهضم على الجانب الآخر الرائحة المنعشة  لشاي النعناع يريح الأعصاب ويجدد نظامك بالكامل

1. قمع الشهية

وفقا لموقع هيلث للنعناع رائحة قوية تم توثيقها لتقليل الشهية وقمع الرغبة الشديدة. هذا هو السبب في أن الأشخاص الذين يمضغون أعواد أو حبيبات النعناع طوال اليوم يأكلون القليل. إذا كنت من محبي الحلويات، ففكر في التحول إلى كوب من شاي النعناع لفقدان الوزن بطريقة صحية.

2. يعزز الهضم

يساعد شاي النعناع على استقرار الجهاز الهضمي ويعزز حركة الأمعاء الصحية، من المعروف أن الشاي يخفف الإمساك ويحسن الهضم وتخفيف متلازمة القولون العصبي وعسر الهضم، المكون النشط للنعناع، يعرض خصائص مضادة للجراثيم ومطهرة تجعله خيارًا جيدًا لتحسين عملية الهضم.

3. يخفف التوتر

عند فقدان الوزن، تزداد مستويات الكورتيزول ويمكن أن تسبب الإجهاد، مما يؤدي إلى سوء الهضم. شاي النعناع، برائحته المهدئة وتأثيره المهدئ، يمكن أن يساعدك على الاسترخاء ومحاربة التوتر.

4. يحرق المزيد من السعرات الحرارية

يحتوي شاي النعناع على كميات ضئيلة من الكافيين ومضادات الاكسدة. تعمل هذه المواد الكيميائية على زيادة درجة الحرارة وبالتالي تسريع عملية التمثيل الغذائي.

شاي النعناع والزنجبيل

شاي النعناع والزنجبيل هو مزيج رائع لفقدان الوزن. يحفز الزنجبيل إفراز الإنزيمات الهضمية ويزيد من حركة المعدة إليك كيفية تحضير هذا الشاي.

يُغلى كوب من الماء ويُضاف الزنجبيل. اتركه يغلي لمدة 1-2 دقيقة وترفع عن النار وتضاف أوراق النعناع المجففة. اتركه منقوعًا لمدة 5 دقائق وصفيه وتناوله

شاي النعناع والليمون

الليمون ليس فقط مصدرًا رائعًا لفيتامين سي، ولكنه يساعد أيضًا في إنقاص الوزن عن طريق تنظيم الإنزيمات المشاركة في أكسدة بيتا للأحماض الدهنية. هذا يعني أنه يساعد على تحويل الدهون إلى طاقة قابلة للاستخدام. إليك كيفية تحضير هذا الشاي وضعي أوراق النعناع المفرومة في قدر.

أضف الماء واتركه يغلي لمدة دقيقة واحدة. صفيها في كوب.

اعصري عصير الليمون.

يقلب جيدًا قبل الشرب.

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