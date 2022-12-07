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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

الخصوبة مرتبطة بالطعام.. 5 مكونات بمطبخك تدمر الحيوانات المنوية للرجال

صدى البلد

تشير دراسة حديثة إلى أن متوسط عدد الحيوانات المنوية قد انخفض بنسبة 59 في المائة على مدار الـ 38 عامًا الماضية. هذا الانخفاض بسبب مجموعة متنوعة من العوامل. ما نأكله دائمًا هو السبب في أي مشكلة صحية. وفقًا لذلك، تشير العديد من الدراسات إلى أن تناول أطعمة معينة قد يضر بالحيوانات المنوية.

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1. اللحوم المصنعة

الدراسات الحديثة تربط اللحوم المصنعة بجميع أنواع الأمراض. اللحوم المصنعة تشمل النقانق، السلامي، لحم البقر المقدد، حيث تربط العديد من الدراسات بين تناول اللحوم الحمراء المصنعة وانخفاض عدد الحيوانات المنوية وتغير حركتها نظرًا لأن اللحوم المصنعة تحتوي على المزيد من الهرمونات مقارنة باللحوم غير المعالجة، فقد يؤثر ذلك على مستويات هرمون التستوستيرون.

2. الحليب ومنتجات الألبان كاملة الدسم

من المعروف أن منتجات الألبان كاملة الدسم تحتوي على الإستروجين، لأنها تأتي من الحيوانات. يمكن أيضًا إلقاء اللوم على الستيرويدات التي تُعطى للأبقار لزيادة إنتاج الحليب بسبب انخفاض جودة الحيوانات المنوية. فيمكنك إما التبديل إلى حليب اللوز أو بديل الألبان قليل الدسم.

3. الحلويات والمشروبات غازية

لا يؤدي الإفراط في تناول السكر إلى زيادة وزنك وحدوث مشاكل في القلب فحسب بل يمكن أن يقلل أيضًا من عدد الحيوانات المنوية ونوعية الحيوانات المنوية لهذا السبب من المهم التحكم في تناول السكر.

4. منتجات فول الصويا

قد يكون فول الصويا صحيًا ولذيذًا، ولكن إذا كنت تحاول الإنجاب، فقد يكون من الجيد التوقف عن تناول الكثير من الأطعمة التي تحتوي على فول الصويا والصويا لأن تناول كميات كبيرة من الصويا يمكن أن يحاكي تأثيرات هرمون الاستروجين في جسمك، مما يؤدي إلى انخفاض عدد الحيوانات المنوية.

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