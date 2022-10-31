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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

هيلزق بطنك في ضهرك.. رجيم خارق لحرق الدهون ونسف الكرش

كرش
كرش

هل تبحثين عن  رجيم سريع لحرق الدهون ونسف الكرش إليك خطة رجيم سريع لمدة 4 أسابيع مفعوله  كالسحر في تفتيت الدهون بحسب موقع بولد سكاى الهندي .

 

الأسبوع الأول:


وتكون خطة الرجيم كالآتي:

الإفطار 


بيضة مسلوقة وقطعة خبز سن

بعد ساعتين ..

طبق شوفان بالعسل

الغداء يومان 

شريحتان من فيليه السمك و قطعة عيش سن طبق سلاطة خضراء
أو
طبق شوربة خضار و قطعتين فيليه ديك رومي مشوى بالإضافة إلي طبق سلاطة خضراء

أو علبة تونه بالإضافة طبق سلاطة خضراء

بين الغداء والعشاء

كوب جنزبيل بالقرفة

العشاء

طبق شوربة كرنب حارقه للدهون

مع اقتراب الشتاء هل تخشين اكتساب المزيد من الكيلوجرامات، إذا كان الأمر كذلك إليك  أفضل رجيم لحرق أسرع للدهون ونسف الكرش برجيم سعرات سريع لمدة 3 أسابيع  له مفعول السحر في تفتيت الدهون بحسب موقع بولد سكاي الهندي .

الأسبوع الثانى 


الإفطار : كوب عصير برتقال + قطعة جبن قريش + 1 توست سن

الغداء: شريحة سمك مشوى + طبق سلاطة خضراء +3 ملاعق أرز بالبخار

وجبة خفيفة ..ثمرة فاكهة

العشاء: طبق شوربة خضار

رجيم

الأسبوع الثالث


الإفطار : كوب عصير برتقال + قطعة جبن قريش + 1 توست سن

الغداء: شريحة سمك مشوى + طبق سلاطة خضراء +3 ملاعق أرز بالبخار

وجبة خفيفة ..ثمرة فاكهة

العشاء: طبق شوربة خضار

الأسبوع الرابع


الإفطار:

قطعة جبن قريش + 1 توست سن .

الغداء:

3 ملاعق أرز + 2 شريحة مشوى + طبق سلاطة خضراء
+
3 قطع فيليه سمك مشوى + 3 ملاعق أرز + طبق سلاطة خضراء
+
سلطة أو خضار ني فى ني أو مسلوق بدون سمن أو زيت بأى كمية أو مسبق 3 ملاعق.

العشاء:
كوب زبادى لايت.

 

تفتيت الدهون نسف الكرش حرق الدهون رجيم سريع خطة الرجيم

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