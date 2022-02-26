استخلاص الحيوانات المنوية من الخصية بتقنية الميكروسكوب الجراحي.. استشاري يوضح

قال الدكتور خالد سالم، استشاري جراحة الذكورة والعقم والضعف الجنسي بمركز مصر الذكورة، إن استخلاص الحيوانات المنوية من الخصية باستخدام تقنية الميكروسكوب الجراحي، لا يجب أن تتم لشخص لديه حيوانات منوية في السائل المنوي، معقباً: "العملية ديه بتتعمل لمريض ليس لديه حيوانات منوية في السائل المنوي .. ويسمى بـ الأزو".

وأضاف خالد سالم خلال لقائه مع برنامج "صباح البلد" المُذاع على قناة "صدى البلد"، والذي يرأس تحريره الصحفي أحمد حمدي، أن يجب تجهيز المريض قبل الخضوع لهذا النوع من العملية، وذلك من خلال ضبط الهرمونات، لما لها تأثير مباشر على وظيفة الخصية.

وتابع استشاري جراحة الذكورة والعقم والضعف الجنسي بمركز مصر الذكورة أنه يجب أيضاً معرفة جودة الحيوانات المنوية داخل الخصية، وذلك بعد ضبط هرمونات الجسم، مضيفاً أنه يجب أيضاً إزالة الدوالي إن وجدت، لما لها من تأثير سلبي على الحيوانات المنوية الموجودة في السائل المنوي.