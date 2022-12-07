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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عاوزه الأبطال الأساسيين.. صبا مبارك: مستاءة من «حكايات بنات 4»

صبا مبارك
صبا مبارك

كشفت الفنانة صبا مبارك عن استيائها من تقديم الجزء الرابع من مسلسل “حكايات بنات” بدون أبطاله الأساسيين.

وقالت صبا مبارك، خلال حوارها ببرنامج صاحبة السعادة، المذاع على قناة دي إم سي، مع الإعلامية إسعاد يونس: آه طبعا زعلنا، واتقمصت قمصة، البنات اللي مثلوا الجزء الرابع بحبهم بس غيرة بقى أنتي فاهمة، مشروعنا إزاي تدوّه لحد تاني كدا؟!”.

وتعكف الفنانة صبا مبارك الفترة الحالية على التجهيز والتحضير لتصوير مشاهدها في مسلسل "بين السطور"، وتجسد صبا شخصية مذيعة شهيرة ضمن أحداث العمل.   

ويدور العمل  في إطار اجتماعي تشويقي ، من بطولة صبا مبارك، محمد علاء، أحمد فهمي، وليد فواز، ناردين فرج، تأليف مريم نعوم وإخراج وائل فرج.

آخر أعمال صبا مبارك

يذكر أن الفنانة صبا مبارك شاركت في الموسم الرمضاني الماضي 2022 من خلال مسلسل "توبة" ، بطولة عمرو سعد ودياب، بالإضافة لمشاركتها في مسلسل بالعربي SUITS، بطولة آسر ياسين أحمد داود، وريم مصطفى .

بينما انتهت صبا مبارك خلال الفترة الماضية من تصوير مشاهدها في مسلسل " ليلة السقوط" ، بطولة طارق لطفى ومن تأليف مجدي صابر وإخراج ناجي طعمي، وتجسد صبا خلاله دور امرأة يزيدية تواجه مشاكل في العراق بسبب أصولها مع الجماعات الإسلامية، وتعيش قصة معاناة وهروب.

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