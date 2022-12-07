لمواجهة زيادة الأسعار.. التموين تطرح لحومًا ودواجن وسلعًا أساسية بتخفيضات 30%

تلعب وزارة التموين والتجارة الداخلية دورا مهما في ضبط السوق من خلال ضخ السلع الرئيسية عبر منافذها بأسعار مخفضة 30% كالتالي:

التموين تتدخل لضبط الأسعار

الدواجن المجمدة انتاج محلي بسعر 65 جنيها

اللحوم الطازجة السودانية بسعر 115 جنيها للكيلو

بيض المائدة بسعر 68 جنيه للكرتونة 30 بيضة

كرتونة البيض الأحمر مغلف بسعر 74 جنيها

الأرز المعبأ ب 10.5 جنيه على بطاقة التموين

أرز محلي حر بأسعار تتراوح من 14.5 و15 جنيه

أرز محلى فاخر ب 16.5 جنيها نسبة كسر 3%

وتتوافر هذه السلع والأسعار متوفرة في المجمعات الاستهلاكية ومنافذ وزارة التموين والتجارة الداخلية

ويواصل جهاز حماية المستهلك بث رسائل توعوية للمواطنين عبر المحمول حول كيفية التقدم بالشكاوى ضد أي مخالفات، كما تضمنت الرسائل، التأكيد على المواطن بضرورة الاحتفاظ بالفواتير للحفاظ على حقه في حال وجود أي عيب أو مخالفة تتعلق بعملية الشراء.

كما حرص الجهاز على إرسال رقم الخط الساخن "19588"، أو من خلال الموقع الإلكتروني للجهاز أو من خلال خدمة واتس آب برقم " 01577779999".

ووجه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، باستمرار زيادة معدلات ضخ السلع بمنافذ المجمعات الاستهلاكية لتلبية احتياجات المواطنين وطرحها بأسعار مخفضة من 20 إلى 25% خاصة بعد صرف المنحة الاستثنائية للأسر الأولى بالرعاية على بطاقات التموين فى صورة حزمة من السلع التموينية وتستمر حتى 30 يونيو 2023 ، كما وجه الوزير جهاز حماية المستهلك بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق للتصدي للمخالفات التى يحاول انتهاجها بعض التجار لرفع أسعار السلع أو المغالاة فى أسعار المنتجات الغذائية.

أكد وزير التموين والتجارة الداخلية فتح باب قبول طلبات إضافة المواليد والأفراد للحصول على الدعم السلعي والدعم النقدي 50 جنيه للأسر الأكثر احتياجا والفئات المستهدفة من جانب اللجنة الوزارية لـ العدالة الاجتماعية وهم:

حالات إضافة المواليد:

أصحاب معاش برنامج تكافل وكرامة

أصحاب العجز الجزئي أو الكلي

إضافة مواليد المرأة المعيلة والأرملة

أصحاب الدخل الشهري أقل من 3 آلاف جنيه

أصحاب المعاشات أقل 2500 جنيه شهريا

إضافة مواليد العمالة غير المنتظمة

أصحاب معاشات التضامن الاجتماعي

طريقة تقديم طلب إضافة المواليد للفئات المستحقة

وعلى من تنتطبق عليهم أحد الشروط التوجه إلى مكتب التموين التابع له بالمستندات الدالة وتقديمها مع صور ضوئية من إثبات الشخصية والأفراد المراد إضافتهم وصورة بطاقة التموين لتقديم طلب إضافة المواليد.

في وقت سابق.. وجهت وزارة التموين والتجارة الداخلية رسالة إلى المواطنين عبر بوابة مصر الرقمية بشأن إضافة المواليد على بطاقة التموين تحدد شروط إضافة المواليد على بطاقة التموين والفئات المستهدفة من قرار إضافة المواليد خلال الوقت الحالي.

وقالت الرسالة: تنبيه هام، لا يوجد إضافة مواليد، يمكنك فقط إضافة الأبناء للأسر الأولى بالرعاية وبحيث ولا يزيد إجمالي أفراد البطاقة عن اربع أفراد.