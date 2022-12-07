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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سمعان: برنامج نوفي يهدف لتمويل مشروعات تقلل من انبعاثات الكربون |فيديو

Cop27
Cop27

قال الدكتور عبد المسيح سمعان، أستاذ الدراسات البيئية، إن برنامج نوفي يهدف لتمويل مشروعات تقلل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وهناك اتفاقيات بمبلغ 15 مليار دولار. 

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عبد المسيح سمعان: مؤتمر المناخ يسير في الاتجاه الصحيح

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عبدالمسيح سمعان: قمة المناخ ساهمت في رفع الظلم عن الدول الفقيرة والنامية

وأضاف "سمعان" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على قناة "إكسترا نيوز" أن هناك نجاحات لعديد من الاتفاقيات الدولية بعد مؤتمر المناخ الـ27 ومصر حصلت على تمويلات. 

وأوضح أستاذ الدراسات البيئية، أن هدف البرنامج تمويل المشروعات الخضراء وتقليل انبعاثات الكربون والحرارة، وهناك مشروعات أخرى تم الاتفاق عليها منها  توليد الكهرباء والطاقة الشمسية وتوليد الكهرباء من الرياح والهيدروجين الأخضر. 

وأشار "سمعان" إلى أن هناك تحديات بشأن المياه نظرًا للزيادة السكانية، وبرنامج زيادة نظم الإنذار المبكر لمواجهة الكوارث والأمطار، للاستعداد الجيد، والحد من الكوارث الطبيعية. 
 

سمعان الدراسات البيئية الكربون برنامج نوفي هذا الصباح

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