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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

برواتب مجزية

قوى عاملة الشرقية توفر فرص عمل بشركة خاصة بالعاشر من رمضان

صدى البلد

أعلنت مديرية القوى العاملة بالشرقية، عن توفير فرص عمل بمؤهل متوسط، بشركة خاصة بالعاشر من رمضان، برواتب مجزية طبقا للخبرات المطلوبة ، وتأمين صحي واجتماعي.

وقالت المديرية: إن العمل بشركة النساجون الشرقيون بمصانعها بمدينة العاشر من رمضان ، علي أن يتوافر في المتقدم الحصول علي مؤهل متوسط - دبلوم صنايع من جميع التخصصات ، وأن يكون أنهي الخدمة العسكرية أو معفى منها نهائيا، ويكون من  قاطني محافظة الشرقية .

 وأشارت المديرية إلى أنه علي من تنطبق عليه الشروط المذكورة يتقدم لإجراء مقابلة بمقر الشركة  بالعاشر من رمضان أيام الأحد والثلاثاء الساعة 9 صباحاُ، بمقر شركة النساجون الشرقيون - طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي- المنطقة الصناعية (3 - 1A)، تليفون الشركة للاستفسار : 0554411137/0554411138   .

وأكدت المديرية أنها وفرت هذه الفرص فى إطار الإسهام في الحد من مشكلة البطالة.

 

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