مطلعش ممرض.. تفاصيل صادمة في واقعة الـ كانيولا بالمنيا

قدمت مذيعة “صدى البلد” ايمان عبد اللطيف تغطية حية، حيث كلف اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، نائبه الدكتور محمد أبوزيد بالمرور الميداني لمتابعة تنفيذ قرار الإغلاق والتشميع لوحدة حضانات أبوقرقاص، عقب رصد مقطع فيديو متداول بوسائل التواصل الاجتماعي لقيام أحد العاملين بالحضانة من منتحلي مهنة التمريض بعمل يهدد حياة أحد الأطفال.

شاهد الفيديو:

وشدد المحافظ، على مراجعة التراخيص الخاصة بالحضانة ومتابعة تنفيذ قرار الإغلاق، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن تجاه مالك الوحدة والعاملين بها.

كما وجه المحافظ، نائبه بمتابعة المرور على عدد من المنشآت والأكاديميات والتأكد من سلامة موقفها ومدى وجود تراخيص بها، حيث تبين أن الفرد الذي ظهر في الفيديو منتحلا صفة "ممرض" هو خريج لتلك الأكاديمية والتي تمنح شهادات تحت مسمى "خدمات طبية".

وتنفيذا لتكليفات المحافظ، قاد نائب المحافظ حملة مكبرة بحضور اللواء محمد عزت رئيس مدينة أبو قرقاص والدكتور محمد حلمي رئيس مدينة المنيا، والدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة، وطه الفلاح رئيس جهاز حماية المستهلك.

وتم خلال الجولة، إغلاق وتشميع أكاديمية تعليمية غير مرخصة تروج لإعلانات مضللة وتدعى منحها شهادات معتمدة للطلاب تحت مسمى "خدمات طبية".