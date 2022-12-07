إطلاق نار على ضابط إسرائيلي وتحذيرات من انفلات أمني بتل أبيب| تفاصيل

تعرضت سيارة إسرائيلية، لعملية إطلاق نار على طريق جنوب الخليل جنوب الضفة الغربية.



وأفاد مسؤولون أمنيون وفق "يديعوت أحرونوت"، بأن إطلاق النار الذي حدث على سيارة إسرائيلية في جبل الخليل تم باستخدام سلاح من نوع "Airsoft"، ويكشف تحقيق أولي أن المنفذين أطلقوا النار على السيارة التي كان بداخلها الضابط.



وأوضحوا أنه لم تقع إصابات في عملية إطلاق النار، فيما أجرت قوات الجيش عملية بحث وتمشيط لكشف المنفذين.



وأفادت مصادر عبرية بأن مسلحين فلسطينيين ترجلا من سيارة وأطلقا النار على المركبة الإسرائيلية بواسطة مسدس وانسحبا.



يذكر أن مستوطن إسرائيلي يبلغ من العمر 19 عامًا أصيب بجروح جراء إلقاء الحجارة على سيارة على شارع 556 بالقرب من مستوطنة كرمل جنوب الخليل، وتم نقله إلى مستشفى سوروكا في بئر السبع.

وقال وزير الجيش ورئيس الأركان السابق موشيه يعلون اليوم الأربعاء، إن النظام الأمني في إسرائيل لن يكون مستقرا في ظل الحكومة الناشئة واتفاقيات الائتلاف.



وأضاف يعلون في مقابلة مع صحيفة "يديعوت أحرونوت"، "أن جزء من قوات الشرطة الإسرائيلية سيبقى خاضعا لوزير الأمن الداخلي، وكيف يمكن لشخص لم يخدم في الجيش الإسرائيلي أن يوافق على عمل عسكري ما وهذا مقلق".



وتابع: "إما أن نتنياهو باع بن غفير طردًا فارغًا أو نتجه نحو وضع الفوضى".