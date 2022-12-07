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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم.. الوزارة تنفي انتشار لعبة تشارلي بين طلاب المدارس.. الإسكندرية غرقت مرتين .. هل تتعرض مصر لـ تسونامي؟

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزًا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

جامعة عين شمس: تكليف الدكتورة مي أحمد بالعمل مديراً للمستشفي التخصصي بالعبور

أعلنت جامعة عين شمس، موافقة المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس على تكليف الدكتورة مي أحمد يوسف الديب أستاذ مساعد الباطنة للعمل مديراً لمستشفى عين شمس التخصصي بالعبور ، وذلك إعتباراً من ۲۰۲۲/۱۲/۱ حتى ۲۰۲۳/۷/۱ .
الإسكندرية غرقت مرتين .. هل تتعرض مصر لـ تسونامي؟

قال الدكتور عمرو زكريا رئيس معهد بحوث البحار والمحيطات ، إن أمواج تسونامي يكون لها 3 أسباب، الأول هو حدوث انهيار في سطح الأرض، حيث إن جزءًا من الأرض ينهار ويدفع المياه  ونسبة حدوثه 5 %، ويليه البراكين ونسبة حدوثها 10 % وهي عبارة عن انفجار يؤدي إلى اندفاع المياه، بينما السبب الأكبر والذي يتسبب في حدوث تسونامي بنسبة 90 % هو الزلازل ولكن لابد أن يكون قويًا ويحدث به تصادم في الطبقات والعمق الذي يُسبّب تسونامي قد يصل 3000 متر لتتوجه الأمواج إلى الشواطئ .


مجلس الوزراء يعيد التعامل على قطعة أرض لصالح جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه، اليوم الأربعاء، بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، على الطلب المقدم من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بشأن إعادة التعامل على قطعة الأرض الكائنة بمنطقة النوادى بمساحة 20 فدانا بمدينة 6 أكتوبر، لصالح جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وتسوية الخلافات مع الجامعة، عبر اتفاق رضائى، يحقق مصلحة الدولة فى هذا الشأن.

خبير يوضح سبب الممارسات الإجرامية ضد الأطفال داخل دور الحضانة

 

أثارت مواقع التواصل الاجتماعي، واقعة التعدي بالضرب على الأطفال في حضانة بمحافظة الإسكندرية، مسببة حالة من الغضب الشديد، لما تعرض له هؤلاء الصغار من أعمال عنف.


عميد حقوق عين شمس فى زيارة علمية لكلية البريمي الجامعية بسلطنة عمان


بدأ الدكتور محمد صافى، عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس ، الاثنين الماضى زيارة أكاديمية لكلية البريمى الجامعية، حيث بدأت الزيارة بلقاء العميد مع الشيخ أحمد النعيمى، رئيس مجلس إدارة الكلية، والدكتور ياسر فؤاد، عميد الكلية ، والدكتور محمد زهرة، أستاذ القانون المدنى ومنسق اتفاقية التعاون ومدير برنامج القانون.


بعد واقعة ضرب الصغار في الحضانة.. خبير يحذر من كارثة تلحق بالأبناء


أثارت مواقع التواصل الاجتماعي، بواقعة التعدي بالضرب على الأطفال في حضانة بمحافظة الإسكندرية، مسببة حالة من الغضب الشديد، لما تعرض له هؤلاء الصغار من أعمال عنف.
 
التعليم تنفي انتشار لعبة تشارلي بين طلاب المدارس


حالة من الجدل أثيرت على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، بعد أن انتشرت أنباء بشأن انتشار لعبة تشارلي بين طلاب إحدى المدارس بمحافظة الجيزة ، حيث أكد عددا من أولياء امور طلاب إحدى المدارس بمحافظة الجيزة أن اهمال الإدارة وصل إحدى البنات إلى أن تلعب لعبة تشارلي في دورة المياه الخاصة بالمدرسة وتقوم بقطع شاريينها.


جامعة حلوان: انتخابات الاتحادات تسهم في تحفيز الطلاب على المشاركة السياسية


أعلنت جامعة حلوان ، أسماء أمناء اللجان والأمناء المساعدين على مستوى الكليات بانتخابات الاتحادات الطلابية للعام الجامعي 2022-2023 وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، و الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد فاروق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية والجامعية، إشراف الإدارة العامة لرعاية الشباب بقيادة راشد عصام مدير عام الإدارة، وأميرة نبيل مدير إدارة الاتحادات الطلابية.

جامعة عين شمس تحصد الذهب والفضة في أولمبياد الفتاة الجامعية بشرم الشيخ


حصدت طالبات جامعة عين شمس ميداليتين ذهبيتين في ألعاب القوى وأخرى ذهب في السباحة  وميدالية فضية في الكاراتيه ، وذلك خلال المشاركة في اللقاء الرياضي لأولمبياد الفتاة الجامعية بشرم الشيخ تحت رعاية د. محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ود. عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب وإشراف عام د. تامر راضي مستشار نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب للأنشطة الطلابية وريهام العطيفي القائم بتيسير أعمال أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب ومحمد الشرقاوي مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب والكابتن محمد حسن مدير إدارة النشاط الرياضي بالإدارة العامة لرعاية الشباب.  

 

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