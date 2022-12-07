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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

استقبل بطائرات حربية.. الرئيس الصيني يصل إلى المملكة السعودية|بالفيديو

وصول الرئيس الصيني
وصول الرئيس الصيني إلى السعودية

وصل الرئيس الصيني، شي جين بينج، اليوم الأربعاء، إلى المملكة العربية السعودية في زيارة رسمية تستمر حتي يوم الجمعة.

وتأتي الزيارة بناء على دعوة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، وتعزيزاً للعلاقات التاريخية والشراكة الاستراتيجية المتميزة التي تجمع المملكة العربية السعودية بجمهورية الصين الشعبية، وفقا لوكالة الأنباء السعودية واس.

وأثناء دخول طائرة الرئيس الصيني إلى الأجواء السعودية استقبلة طائرات مقاتلة سعودية حتي هبوط الطائرة الرئاسية في مطار العاصمة السعودية الرياض.

وسيعقد خلال الزيارة قمة سعودية - صينية برئاسة الملك سلمان والرئيس شي، ومشاركة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

كما سيتضمن برنامج الزيارة حضور رئيس الصين "قمة الرياض الخليجية الصينية للتعاون والتنمية"، و"قمة الرياض العربية الصينية للتعاون والتنمية"، وذلك بمشاركة قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول العربية، وذلك "انطلاقاً من العلاقات المتميزة التي تربط دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول العربية" مع الصين.

الرئيس الصينى السعودية المملكة العربية السعودية العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز الأمير محمد بن سلمان شي جين بينج

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