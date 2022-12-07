إبراهيم فايق يشيد بأداء الأهلي أمام غزل المحلة

أشاد الإعلامي إبراهيم فايق ، بأداء النادي الأهلي اليوم في في مباراه اليوم أمام غزل المحلة .

وغرد قايق : “الأهلي حلو أوي النهاردة، فايق وفيه فاعلية وحيوية في كل خطوط الملعب :ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري المصري الممتاز بالعلامة الكاملة برصيد 12 من 4 مباريات، بينما يأتي المحلة في المركز الثاني برصيد 10 نقاط ” .

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: علي معلول - ياسر إبراهيم - محمد عبد المنعم - أكرم توفيق

خط الوسط: السولية - ديانج

خط الوسط الهجومي: برونو سافيو - أحمد عبد القادر - كريم فؤاد