أستاذ بترول عن اكتشاف حقل النرجس: دعوة للشركات العالمية لزيادة الاستثمارات

علق رمضان أبو العلا أستاذ البترول والطاقة، على إعلان وزير البترول الدكتور طارق الملا عن كشف بترولي جديد باسم حقل النرجس .

وقال رمضان أبو العلا في مداخلة هاتفية في برنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة "، :" الاكتشافات الجديدة من الحقول تسهم في زيادة الاحتياطي الاستراتيجي من الغاز ".

وأضاف رمضان أبو العلا:" اكتشاف حقل جديد دعوة للشركات العالمية لضخ المزيد من الاستثمارات في المياه الاقتصادية البحرية المصرية لأن هذه المنطقة تعتبر منطقة واعدة وبها كميات كبيرة من ثروات الغاز التي لم يتم اكتشافها حتى الأن ".

وتابع رمضان أبو العلا:" اكشتاف حقل غاز جديد يسهم في زيادة طموحات استراتيجية وزارة البترول في ملف البحث والتنقيب عن الغازو والبترول وزيادة معدل الصادرات الغازية المصرية ".

وأكمل رمضان أبو العلا:" زيادة معدل الاكتشافات الغازية في مصر يحدث بالتزامن مع زيادة أسعار الغاز العالمية، والألف متر مكعب من الغاز الطبيعي وصل سعره عالميا لـ 3500 دولار ".