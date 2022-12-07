خبير الطاقة المتجددة: مصر ستكون المنفذ الرئيسي لإنتاج الهيدروجين الأخضر عالميا.. فيديو

أكد الدكتور سامح نعمان، أستاذ الهندسة، وخبير الطاقة المتجددة، أن الهيدروجين الأخضر، المنفذ الوحيد للتقليل من غاز ثاني أوكسيد الكربون الناتج عن حرق أي مواجد بترولية.

وقال سامح نعمان، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حديث الأخبار”، عبر فضائية “اكسترا نيوز”، أن مصر ستكون المنفذ الرئيسي لانتاج الهيدروجين الأخضر في العالم، مؤكدا أن مصر والمغرب وجنوب افريقيا وتناميبيا وموريتانيا ، سيكون لديهم انتاجية الهيدروجين الأخضر في افريقيا.

مستوى أوروبا.

وتابع أستاذ الهندسة، وخبير الطاقة المتجددة، أن مصر ظهرت كقوة واعدة، على مستوى العالم في انتاج الهيدروجين الأخضر، وبدأت النرويج وفرنسا في انتاج الهيدروجين الأخضر على مستوى أوروبا.