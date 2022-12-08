على عمق 400 متر.. صبي يسقط في بئر عميق بالهند

سقط طفل في بئر بعمق 400 قدم في حادث مروع أثناء اللعب مع رفاقه، ولازال الطفل عالقا على بعد حوالي 55 قدمًا في الحفرة بينما يتسابق رجال الإنقاذ المحمومون لإنقاذه قبل فوات الأوان.

غرق تانماي ساغو في النفق الذي يستخدمه المزارعون لاستخراج المياه من أعماق الأرض في ماديا براديش ، الهند، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

وفقًا لقاضي منطقة بيتول، شياميندرا جاياسوال:"لا يستجيب الطفل البالغ من العمر ثماني سنوات حاليًا لعمال الإنقاذ ، مما أثار مخاوف من إصابته خلال الانهيار".

وأخبر وكالة الأنباء ANI: "عملية الإنقاذ جارية منذ أن تلقينا المعلومات، وتبذل جهود لإخراج الطفل"، ووصلت قوة الاستجابة للكوارث بالولاية، وحراس المنزل وفرق الشرطة إلى المكان لإنقاذ الطفل".

وأشار:"إنها تستغرق وقتًا أطول مما توقعنا بسبب وجود الحجارة. استدعينا آلة تكسير في الليل لكسر الحجارة. كما يتم استخدام آلات JCB و Poclain".

تمكن عمال الإنقاذ البطوليون من تمرير أنبوب أكسجين عبر البئر للوصول إلى الطفل غير المحظوظ ، لكنهم يقولون إنه من الصعب العثور على مزيد من المعلومات نظرًا لوجود الكثير من الطين في البئر.

وقالت السلطات إنها تدعو تانماي للعودة بأمان إلى السطح حيث قال النائب شيفراج سينغ تشوهان إنه "على اتصال دائم" بالمسئوولين، ومما يثير القلق ، أن هناك عددًا من الآبار المكشوفة التي لا تزال منتشرة في جميع أنحاء المنطقة.



لجأ عدد متزايد من المزارعين إلى إنشاء الأنفاق العميقة في محاولة لاستخراج المزيد من المياه من الأرض وسط النقص، ولكن بمجرد جفافها غالبًا ما يتم التخلي عنها، مما يشكل خطرًا خطيرًا على الأطفال وغيرهم في المنطقة.