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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شاهد.. لحظة اعتقال رئيس بيرو بيدرو كاستيلو

بيدرو كاستيلو
بيدرو كاستيلو

اعتقلت السلطات في بيرو رئيس البلاد، بيدرو كاستيلو، بعد ساعات من إعلان عزله، وسط الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد.

ونشر نشطاء ومدونون مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي وثقت لحظة اعتقال كاستيلو.

وأدت دينا بولوارتي، نائبة الرئيس البيروفي المعزول بيدرو كاستيلو، اليمين الدستورية رئيسة مؤقتة لبيرو في أعقاب قرار البرلمان عزل كاستيليو من منصبه.

عزل بيدرو كاستيلو

أعلن برلمان بيرو، الذي حله الرئيس، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، عزل الرئيس بيدرو كاستيلو من منصبه.

وقال برلمان بيرو، في بيان: "دفاعا عن ديمقراطيتنا ودستورنا؛ صوتت الجلسة المكتملة للبرلمان بـ 101 عضو، لصالح عزل الرئيس بيدرو كاستيلو".

ومن أجل أن تتم عملية العزل، يجب أن يصوت لها ثلثا أعضاء البرلمان، أو 87 شخصًا.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن رئيس بيرو، بيدرو كاستيلو، حل البرلمان وإعلان حالة الطوارئ في البلاد. 

وقال كاستيلو، في خطاب إلى الأمة، تم بثه على صفحة رئيس الدولة على “فيسبوك”: “فيما يتعلق بشكاوى المواطنين من جميع أنحاء البلاد، تم اتخاذ قرارات: إنشاء حكومة طوارئ من أجل استعادة دولة القانون الديمقراطية، وكجزء من ذلك، تم اتخاذ الإجراءات التالية: حل البرلمان وتشكيل حكومة طوارئ، الدعوة لانتخابات جديدة للبرلمان بأسرع وقت ممكن مع الحقوق الدستورية لوضع دستور جديد في موعد لا يتجاوز تسعة أشهر، وبدءا من اليوم، فرض حظر تجول ".

كما أعلن رئيس الدولة عن إعادة تنظيم النظام القضائي، بما في ذلك القضاء ومكتب المدعي العام والمحكمة الدستورية في بيرو.

بيدرو كاستيلو بيرو دينا بولوارتي برلمان بيرو

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