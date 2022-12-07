عاجل
أخبار التوك شو..أحمد موسى: السعودية الأولى عالميا في تصدير النفط..وأبومازن: أنا مهدد بالقتل أفعال تعرضك لغرامة 2 مليون جنيه بقانون التأمين الموحد.. تعرف عليها مايكروسوفت تتعاقد على لعبة كول أوف ديوتي لـ 10 سنوات قادمة أخبار التعليم.. تحذير لـ أولياء الأمور بسبب لعبة تشارلي.. ومعهد إدارة المستشفيات بتجارة حلوان يحصل على اعتماد درجات الدكتوراه الأكاديمية.. تفاصيل أخبار الفن| إقبال سوري كبير على حضور فيلم نزوح بمهرجان البحر الأحمر.. كريم محمود عبد العزيز يكشف عن موعد طرح فيلم شلبي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الإفتاء: الدعاء للمتوفى بجملة "اللهم اجعل مثواه الجنة" جائز شرعا

الدعاء للمتوفى بجملة
الدعاء للمتوفى بجملة "اللهم اجعل مثواه الجنة"

قالت دار الإفتاء إن الدعاء للمتوفى بجملة اللهم اجعل مثواه الجنة» أمر جائز شرعًا، فالتعبير بكلمة «المثوى» مقترنة بالجنة في الدعاء لا حرج فيها، لا من جانب الشرع ولا من جانب اللغة.

وأوضحت الدار ، أنه لا عبرة بقول مَن يدَّعي أنَّ التعبير بـ«المأوى» أو «المستقر» هو الذي يصحُّ استعماله مع الجنة دون «المثوى»؛ فهذا كلام غير صحيح.

ما حكم هجر الزوج لزوجته.. وأقصى مدة لتركها؟.. دار الإفتاء تجيب

لو قربت تتجوز.. دار الإفتاء تعلن عن دورة لتأهيلك للحياة الزوجية


الأعمال التي تصل إلى الميت

الأعمال التي تصل إلى الميت ، إن أفضل ما يقدمّه المسلم للميت هو أن يعمل أعمالا تصل إليه وتزيد من حسناته وتثقل ميزانه وترفع درجاته، ومن هذه الأعمال التي تصل إلى الميت :

• الدعاء: ففيما ورد بالسُنة النبوية الشريفة، أن لأموات ينتفعون بدعاء المسلمين لهم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِذَا مَاتَ الإنْسَانُ انْقَطَعَ عنْه عَمَلُهُ إِلَّا مِن ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِن صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو له».

• الاستغفار: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنَّ اللهَ لَيرفَعُ الدَّرجةَ للعبدِ الصَّالحِ في الجنَّةِ، فيقولُ: يا ربِّ، أنَّى لي هذه؟ فيقولُ: باستغفارِ ولدِكَ لكَ».

• قراءة القرآن الكريم للمتوفي يكتب للميت حسنات، و يخفف عنه قدر المستطاع ويرحمه الله سبحانه وتعالى في قبره.

• الصدقة: ومن الأدلة على ذلك: رُوي عن عبد الله بن عباس -رضي الله عنه أنه قال: أنَّ سَعْدَ بنَ عُبَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عنْه تُوُفِّيَتْ أُمُّهُ وَهو غَائِبٌ عَنْهَا، فَقالَ: يا رَسولَ اللَّهِ إنَّ أُمِّي تُوُفِّيَتْ وَأَنَا غَائِبٌ عَنْهَا، أَيَنْفَعُهَا شيءٌ إنْ تَصَدَّقْتُ به عَنْهَا؟ قالَ: نَعَمْ، قالَ: فإنِّي أُشْهِدُكَ أنَّ حَائِطِيَ المِخْرَافَ صَدَقَةٌ عَلَيْهَا، ورُوي عن أبي هريرة -رضي الله عنه أنه قال: أنَّ رَجُلًا قالَ للنبيِّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ: إنَّ أَبِي مَاتَ وَتَرَكَ مَالًا، وَلَمْ يُوصِ، فَهلْ يُكَفِّرُ عنْه أَنْ أَتَصَدَّقَ عنْه؟ قالَ: نَعَمْ، و رُوي عن سعد بن عبادة رضي الله عنه: أنَّ أُمَّهُ ماتت، فقال: يا رسولَ اللهِ! إنَّ أمي ماتت، أفأتصدقُ عنها؟ قال: نعم، قال: فأيُّ الصدقةِ أفضلُ؟ قال: سقْيُ الماءِ فتلك سقايةُ سعدٍ بالمدينةِ.

• الحج والعمرة: وذلك بعد أن يكون الحي قد حج واعتمر عن نفسه.

• قضاء الصوم كذلك هو من الأعمال التي تصل إلى الميت والدليل على ذلك ما رُوي عن بريدة بن الحصيب الأسلمي -رضي الله عنه- أنه قال: «أتت النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم امرأةٌ فقالت: يا رسولَ اللهِ إنِّي كنتُ تصدَّقتُ على أمِّي بصدقةٍ فماتت ورجعت الصَّدقةُ إليَّ، قال: فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: وجب أجرُك ورجعت إليك صدقتُك، فقالت: يا رسولَ اللهِ إنَّ أمِّي ماتت ولم تحُجَّ أفأحجُّ عنها؟ قال: نعم حُجِّي عنها، قالت: إنَّ أمِّي ماتت وعليها صومُ شهرٍ أفأصومُ عنها؟ قال: نعم فصُومي عنها.

 

دار الإفتاء الدعاء للمتوفى الأعمال التي تصل إلى الميت قراءة القرآن الكريم للمتوفي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

القومي للتأمين الاجتماعي: رفع سن المعاش تدريجيا ليصل لـ 65 عاما

2024.. قرار جديد يطبق بالمدارس لأول مرة في تاريخ التعليم المصري

الحق بيع.. مفاجأة في أسعار الذهب خلال الأسابيع المقبلة.. فيديو

قبل مرور 24 ساعة.. القبض على المتهم بقتل بنداري حمدي محامي كرداسة

الفرخة بـ10 جنيه وزيت هدية | حكاية بائع دواجن في شبرا الخيمة

أسعار الذهب بمصر تنخفض خلال الفترة المقبلة .. تفاصيل مهمة

بصورة من مهرجان البحر الأحمر.. حسين فهمي يتجاهل هجوم نجل حسن يوسف

رسميا.. تحرك عاجل من برلمان المكسيك ضد ميسي

ترشيحاتنا

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 8 ديسمبر 2022 .. مشاكل مالية تواجه هؤلاء

جايله عرض فرنسي | إعلامي : الزمالك يفسخ عقده مع زكريا الوردي

ميدو: جدول الترتيب وراء خسارة غزل المحلة من الأهلي

ميدو: برونو سافيو انسجم مع أجواء الأهلي

تعرف على مكاسب الأهلي من مباراة غزل المحلة

بعد اعتماد الميزانية .. قرارات عاجلة من مجلس الوزراء السعودي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شيرين رضا تستعرض جمالها في حفل عشاء مجلة GQ

خاص| ساكن إيجار جديد.. قصة حياة سبايدرمان في مصر ورحلته من الطفولة للمعاش

تشبه ملابس الباليه.. ابنة انتصار تثير الجدل بإطلالة جريئة

حركة تفعلها بأنفك تقضي علي الزكام فورا

فيديو

ما هي لعبة تشارلي وأخطارها .. وتعليق التعليم ..فيديو جراف

Skarone .. كل ما تريد معرفته عن سكاروان متصدر التريند "فيديوجراف"

محاولة للإطاحة بحكومة ألمانيا..تفكيك شبكة واعتقال 25 شخصا وروسيا تنفي علاقتها "فيديوجراف"

حبس وغرامة.. ليلى غفران أمام القضاء بسبب محاميها السابق.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المعايشة الوطنية مع البطل ناجي شهود

عبد المعطى أحمد

صاحب أكثر من بال!

د.هادي التونسي

دكتور وسيم السيسي

د. ماريان جرجس

بروفايلو المدن المصرية

محمد نصار

مَنْ يقود سيارة حياتك؟

نهال علام

المنصورة الجديدة

عبد العليم قشطة

إتقان العمل عبادة

هند عصام

أنوبيس.. الحلم الأول

اﻟﻤﺰﻳﺪ