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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

العلماء يتوصلون للإجابة.. لماذا نصاب بـ الأنفلونزا ونزلات البرد في فصل الشتاء؟

صدى البلد

لقد حان فصل الشتاء وحان معه موسم البرد والإنفلونزا، ليكن المشهد الشائع هو أن ترى كل من حولك يعاني فجأة من العطس أو الشم أوما هو أسوأ، ليبدو الأمر كما لو أن جراثيم البرد والإنفلونزا المزعجة تحوم مع أول موجة من طقس الشتاء.


 

ومع ذلك ، فإن الجراثيم موجودة على مدار العام،  فلماذا يصاب الناس بالمزيد من نزلات البرد والإنفلونزا والآن Covid-19 عندما يكون الجو باردًا في الخارج؟


 

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فيما يسميه الباحثون اختراقًا علميًا ، ربما وجد العلماء الذين يقفون وراء دراسة جديدة السبب البيولوجي وراء إصابتها بمزيد من أمراض الجهاز التنفسي في الشتاء.  اتضح أن الهواء البارد نفسه يضر بالاستجابة المناعية التي تحدث في الأنف.


 

قالت عالمة الأنف الدكتورة زارا باتيل ، أستاذة طب الأنف والأذن والحنجرة وجراحة الرأس والرقبة في جامعة ستانفورد: "هذه هي المرة الأولى التي يكون لدينا فيها تفسير جزيئي بيولوجي فيما يتعلق بعامل واحد من استجابتنا المناعية الفطرية التي يبدو أنها محدودة بسببدرجات الحرارة الباردة".  كلية الطب الجامعية في كاليفورنيا.  لم تشارك في الدراسة الجديدة.


 

في الواقع ، يؤدي خفض درجة الحرارة داخل الأنف بما لا يزيد عن 9 درجات فهرنهايت (5 درجات مئوية) إلى قتل ما يقرب من 50٪ من مليارات الخلايا المقاومة للفيروسات والبكتيريا في الخياشيم ، وفقًا للدراسة التي نُشرت يوم الثلاثاء في مجلة الحساسية.  والمناعة السريرية.


 

قال طبيب الأنف بنجامين بليير ، مدير طب الأنف والأذن والحنجرة في ماساتشوستس للعين والأذن وأستاذ مشارك في كلية الطب بجامعةهارفارد ، إن الهواء البارد مرتبط بزيادة العدوى الفيروسية لأنك فقدت نصف مناعتك بشكل أساسي بسبب هذا الانخفاض الطفيف في درجةالحرارة.  في بوسطن.

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قال باتيل في رسالة بالبريد الإلكتروني: "من المهم أن نتذكر أن هذه دراسات في المختبر ، مما يعني أنه على الرغم من أنها تستخدمالأنسجة البشرية في المختبر لدراسة هذه الاستجابة المناعية ، إلا أنها ليست دراسة يتم إجراؤها داخل أنف شخص ما".  "غالبًا ما يتمتأكيد نتائج الدراسات في المختبر في الجسم الحي ، ولكن ليس دائمًا."

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