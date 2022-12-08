عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ثقافة شمال سيناء تناقش الإرهاب وأسبابه والدور الذي تقوم به الدولة لمواجهته

صدى البلد

قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة العديد من الأنشطة الثقافية والفنية، من خلال إقليم القناة وسيناء الثقافى برئاسة الكاتب محمد نبيل، بفرع ثقافة شمال سيناء برئاسة أشرف المشرحانى
أقام قصر ثقافة الشيخ زويد مسابقة فنية فى "الرسم" أستخدم فيها الألوان الخشبية والفلوماستر تنفيذ أشرف خيرت مدير البيت. 

كما اقامت مكتبة ضاحية السلام محاضرة دينية بعنوان بعنوان " إرهاب الناس حرام شرعاً "لفضيلة الشيخ أحمد أبو القاسم بالتعاون مع مديرية الأوقاف، قال أن الإرهاب هو الأفعال العنيفة التي تهدف إلى خلق أجواء من الخوف ، ويكون موجهاً ضد أتباع دينية وآخرى سياسية معينة، أو هدف أيديولوجي، وفيه إستهداف متعمد ضد سلامة المدنيين والمنشآت والأمن القومى للبلاد، من أجل ذلك تواجهه الدوله بكل مؤسساتها وخاصة القوات المسلحة ووزارة الداخلية للحفاظ على أرض الوطن والمواطنين . وكذلك وزارة الاعلام والثقافة والأوقاف والتربية والتعليم لتوعية المواطنين ومحاربة الفكر المتطرف. أدارها إسماعيل رضوان مدير المكتبة، بينما أقامت مكتبة الشهداء بإدارة شيماء بخيت مسابقة ثقافية فى المعلومات العامة بالتعاون مع مديرية التعليم لطلبة مدرسة الشهداء الابتدائية بمقر المكتبة، أدارها روحيه عرسان مسئول النشاط.

شمال سيناء الداخلية شهداء وزارة الداخلية علام التعليم القوات المواطنين الثقافة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

القومي للتأمين الاجتماعي: رفع سن المعاش تدريجيا ليصل لـ 65 عاما

2024.. قرار جديد يطبق بالمدارس لأول مرة في تاريخ التعليم المصري

الحق بيع.. مفاجأة في أسعار الذهب خلال الأسابيع المقبلة.. فيديو

الفرخة بـ10 جنيه وزيت هدية | حكاية بائع دواجن في شبرا الخيمة

قبل مرور 24 ساعة.. القبض على المتهم بقتل بنداري حمدي محامي كرداسة

1700 جنيه.. تراجع حاد لسعر جرام الذهب اليوم في مصر عيار 21

بصورة من مهرجان البحر الأحمر.. حسين فهمي يتجاهل هجوم نجل حسن يوسف

أسعار الذهب بمصر تنخفض خلال الفترة المقبلة .. تفاصيل مهمة

ترشيحاتنا

أكثر من 900 جرام..راكب بمطار القاهرة يهرب مشغولات ذهبية مخبأة حول جسمه|صور

شفاء فوري لكل مسحور.. 17 آية رددها 7 مرات على كوب من الماء

أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه المصرى

خالد عبد العزيز: لم أفكر في الترشح لانتخابات نادي الزمالك.. فيديو

الزمالك ينهي تعاقده مع زكريا الوردي رسميا

تراجع حاد فى أسعار الذهب.. وجرام 21 يسجل 1680 جنيهاً

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل كفتة محشية اقتصادية.. بأسهل الخطوات

يؤدي لقطع في النخاع الشوكي وارتجاج بالمخ.. ترند الموت بين طلبة المدارس

سيدة الكشري.. أم يوسف تتجول في الشوارع لبيع الأكل البيتي للعمال|فيديو

بفستان ميتالك.. هيفاء وهبي تثير ضجة بهذه الإطلالة| شاهد

فيديو

ما هي لعبة تشارلي وأخطارها .. وتعليق التعليم ..فيديو جراف

Skarone .. كل ما تريد معرفته عن سكاروان متصدر التريند "فيديوجراف"

محاولة للإطاحة بحكومة ألمانيا..تفكيك شبكة واعتقال 25 شخصا وروسيا تنفي علاقتها "فيديوجراف"

حبس وغرامة.. ليلى غفران أمام القضاء بسبب محاميها السابق.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المعايشة الوطنية مع البطل ناجي شهود

عبد المعطى أحمد

صاحب أكثر من بال!

د.هادي التونسي

دكتور وسيم السيسي

د. ماريان جرجس

بروفايلو المدن المصرية

محمد نصار

مَنْ يقود سيارة حياتك؟

نهال علام

المنصورة الجديدة

عبد العليم قشطة

إتقان العمل عبادة

هند عصام

أنوبيس.. الحلم الأول

اﻟﻤﺰﻳﺪ