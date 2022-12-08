كرم جبر: الدولة المصرية تكافح لتوفير التمويل في ظل أزمة الدولار العالمية

أكد الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن مصر تستورد شهرياً بحوالي 450 مليون دولار أعلاف، مضيفاً أن الدولة تستورد الصويا و الذرة، وتدخل في مراحل التصنيع، و البعض استغلوا هذا في رفع الأسعار، و حققوا مكاسب 5 أضعاف.

خط دفاع عن الأمن الإجتماعي في الأزمات

وأضاف كرم جبر أثناء استضافته مع برنامج "من مصر" المذاع على فضائية "cbc"، أن الدولة المصرية تكافح لتوفير التمويل في ظل أزمة الدولار العالمية، مؤكداً أنه من المفترض أن يكون المستثمرين و رجال الأعمال خط دفاع عن الأمن الإجتماعي في الأزمات.



وأوضح رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أنه يدعو لوجود مصانع تابعة للدولة،لتصنيع الأعلاف، ثم تطرح في البورصة بعد الخروج من الأزمة الحالية، لافتاً إلى أن أسعار البترول والقمح بدأت تنخفض، و يجب أن ينعكس ذلك على مصر.