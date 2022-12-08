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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ضرورة التركيز.. مرتضى منصور يكشف كواليس اجتماعه بفيريرا قبل مباراة طلائع الجيش

صدى البلد

كشف المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، عن كواليس اجتماعه مع الجهاز الفني لفريق كرة القدم الأول بقيادة البرتغالي فيريرا ولاعبي الفريق، قبل مواجهة طلائع الجيش، في اللقاء الذي انتهى بفوز الأبيض برباعية نظيفة.

تصريحات مرتضى منصور 

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وقال منصور في تصريحات عبر قناة الزمالك: "اجتمعت بالجهاز الفني واللاعبين قبل مباراة طلائع الجيش بيوم واحد، ووجهت حديثي للجميع بضرورة التركيز، والعودة إلى طريق الانتصارات، كما تحدث مع فيريرا".

 

وأضاف: "الزمالك حقق الفوز رغم قرارات أحمد الغندور حكم المباراة، وأتمنى عدم تعيينه في أي لقاء الفترة المقبلة".

 

وهاجم مرتضى منصور رئيس الزمالك، أحمد سمير لاعب طلائع الجيش وقال: "أحمد سمير بيلعب بغل ضد نادي الزمالك، رغم أنه كان لاعب في الأبيض، لا أعلم السبب حتى الآن".

 

وأضاف مرتضى منصور: "لدي سؤال من هو المسؤول عن اختيار طاقم التحكيم؟ والزمالك قدم مذكرة ضد أحمد الغندور وطارق مجدي حكمي مباراة طلائع الجيش".

 

وشن رئيس نادي الزمالك، هجوماََ على حازم إمام عضو اتحاد الكرة، وقال: "حازم ينسى سريعًا، كان مع اتحاد الكرة الذي رحل وقام بالاختفاء، وأثناء تواجده كلاعب كان لي فضل عليه، ورد الجميل أن يطلب عدم استمرار رئيس النادي لمدة تتجاوز 4 سنوات"

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