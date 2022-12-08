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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رحيل جاريدو عن تدريب الإسماعيلي .. والبديل مفاجأة

جاريدو مدرب الإسماعيلي
جاريدو مدرب الإسماعيلي

أكد الإعلامي أحمد شوبير، أن الإسباني خوان كارلوس جاريدو المدير الفني لفريق الإسماعيلي في طريقه للرحيل عن القلعة الصفراء في الفترة القادمة.

وقال شوبير في تصريحات اذاعية "الإسماعيلي يبحث في الوقت الحالي، رحيل المدير الفني الإسباني في ظل تراجع النتائج".

وأضاف "الإسماعيلي دخل في مفاوضات مع حمزة الجمل وذلك من أجل عودته وتولي القيادة الفنية للفريق من جديد، وهنا اتعجب من عدم استمراره في الفترة الماضية".

واختتم "الأزمة الحالية هي أن فريق الإسماعيلي لديه أزمة مالية ولا يستطيع دفع الشرط الجزائي في عقد خوان كارلوس جاريدو ولكن هناك استقرار على رحيله من الفريق".

الاسماعيلي جاريدو

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