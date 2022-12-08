رحيل جاريدو عن تدريب الإسماعيلي .. والبديل مفاجأة

أكد الإعلامي أحمد شوبير، أن الإسباني خوان كارلوس جاريدو المدير الفني لفريق الإسماعيلي في طريقه للرحيل عن القلعة الصفراء في الفترة القادمة.

وقال شوبير في تصريحات اذاعية "الإسماعيلي يبحث في الوقت الحالي، رحيل المدير الفني الإسباني في ظل تراجع النتائج".

وأضاف "الإسماعيلي دخل في مفاوضات مع حمزة الجمل وذلك من أجل عودته وتولي القيادة الفنية للفريق من جديد، وهنا اتعجب من عدم استمراره في الفترة الماضية".

واختتم "الأزمة الحالية هي أن فريق الإسماعيلي لديه أزمة مالية ولا يستطيع دفع الشرط الجزائي في عقد خوان كارلوس جاريدو ولكن هناك استقرار على رحيله من الفريق".