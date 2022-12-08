وزير الأوقاف: هناك جهلاء يتجرأون على مفتي الجمهورية.. وهم لا يعلمون

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن معظم الإشكالات الفكرية جاءت نتيجة عدم التفرقة ببن الثوابت والمتغيرات، والنصوص الثابتة قطعية لا تتغير، والكلام يكون في فهمنا للنصوص.

وأضاف خلال كلمته في فاعليات افتتاح الدورة العلمية المتخصصة لأئمة الجزائر الخميس، بالقاعة الرئيسية بمسجد النور بالعباسية، أن كبار العلماء قديمًا قالوا: "كتبنا لزمننا، وفي عصركم اكتبوا أنتم"، ضاربا المثل بحديث السواك، قائلا: "السواك سنة وسيظل كذلك إلى يوم القيامة، ولكن يجب تنظيفه جيدا ووضعه في إناء يحفظه، وإذا لم يحدث ذلك فاستخدامه في هذه الحالة مضر وغير جائز شرعا، وكذلك الحال بالنسبة لفرشاة الأسنان".

وأشار إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم يسّر في سنته، والزي الذي كان على النبي صلى الله عليه وسلم كان قبيل العادات ولبس العبادات، ولبس مما لبس منه قومه، وكل لباس يستر العورة فهو جائز.

ولفت وزير الأوقاف، إلى أن من يتصدى للفتوى يجب أن يكون عالما مؤهلا، مضيفًا: "هناك جهلاء يتجرأون على مفتي الجمهورية ودار الإفتاء، ويقولون أخطأوا في كذا"، وهم لا يعلمون شيئا.

يحضر فاعليات افتتاح الدورة، الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، وقيادات وزارة الأوقاف.