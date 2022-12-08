استمرار تكثيف الحملات المكبرة للرقابة على الأسواق والمحلات بأحياء الإسكندرية

شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على جميع الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء على التأكد من ضبط الأسعار ومدى توافر السلع بالأسواق ومدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، ولضمان وصول السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة والجودة الملائمة، حتى لا تحدث أي ممارسات احتكارية وغيرها من الممارسات السلبية والتواصل الدائم مع المواطنين واتخاذ جميع الاجراءات القانونية تجاه من يتلاعب الاسعار.

وشن حى المنتزة أول برئاسة اللواء محمد سحلول، حملة مكبرة للتفتيش على المنشأت التجارية وإزالة الإشغالات استهدفت شارع عمر بن عبدالعزيز ميامي وشارع جمال عبد الناصر مزلقان فيكتوريا خلف محطة القطار بحري وشارع خالد بن الوليد، وأسفرت الحملة عن غلق 6 منشأت والتحفظ علي 90 حالة إشغال متنوع.

وقام حى الجمرك برئاسة اللواء وليد البيلي، بحملة مكبرة للتفتيش على المنشآت التجارية والأسواق وإزالة الإشغالات شملت ميدان عرابي والتحرير والعدوي ،فرنسا والسيد محمد كريم ، السنان، فهمي الناضوري، والباب الأخضر، وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع 4 منشآت والتحفظ على 21 حالة إشغال متنوع وتحرير 16 محضر متنوع و10 إنذارات وفرض غرامات فورية تقدر بـ 6 آلاف جنيه.

ونفذ حى المنتزة ثان برئاسة هدى أبو كليلة حملة، مكبرة للتفتيش على المنشآت التجارية استهدفت الحملة المعمورة البلد وأسفرت الحملة عن تحرير 7 محاضر متنوعة.

وشهد حى غرب برئاسة المهندسة سحر شعبان، حمله مكبرة للتفتيش على المحال التجارية والصيدليات ببشاير الخير 1 ، 2 بغيط العنب ومنطقة كرموز، وأسفرت الحملة عن تحرير 28 محضر متنوع والتحفظ على 20 حالة إشغال متنوع .

وواصل حى العجمى برئاسة السيد موسي، حملاته للتفتيش علي المحال والمنشآت التجارية وإزالة الإشغالات شملت شارع الحنفية بالبيطاش، وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع عدد منشأتين تجاريتين والتحفظ علي 33 حالة إشغال متنوع وتحرير 17 محضر متنوع وفرض غرامات فورية تقدر بـ 5 آلاف جنيه.