لعبه مع صحابه السبب .. حقيقة وفاة طالب بمدرسة بالعبور

رصدت الأجهزة الأمنية تداول خبر بأحد المواقع الإخبارية بعنوان (حقيقة وفاة طالب بمدرسة أبناء النيل الدولية بالعبور الكائنة بالحى السادس - دائرة قسم ثان العبور) .

بالفحص تبين أنه بتاريخ ٦ الجارى وحال تواجد (طالب - بالمدرسة المشار إليها ومقيم بمحافظة القاهرة) بدائرة القسم عقب إنتهاء اليوم الدراسى رفقه بعض من زملائه بذات المدرسة وقيامهم بتصوير مقطع فيديو لهم يتضمن قيامهم برفع (الطالب المشار إليه) وتركه ليسقط أرضا لقياس قوة تحمله ، مما أدى لحدوث إصابته بكسر بالفقرة العنقية الخامسة بالعمود الفقرى وتم نقله لإحدى المستشفيات لتلقى العلاج اللازم .

وتبين قيام (والد الطالب المذكور ) بتحرير إقرار كتابى للمستشفى بعدم رغبته فى إبلاغ الأجهزة الأمنية أو تحرير محضر بالواقعة..وبإستدعاء عدد من زملاء الطالب المصاب ( 3 طلاب ) أيدوا ما جاء بالفحص وأضافوا أنه كان برفقتهم أثناء الواقعة ٥ طلاب آخرين ( محددين )

وبسؤال (والد الطالب المصاب) ردد ذات المضمون ، ولم يتهم أحد أو يشتبه فى حدوث إصابة نجله جنائياً .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .