مبادرة ابدأ: تحفيز السوق لتصنيع منتجات محليا وتوفير الفاتورة الدولارية الخاصة بها

أكد عبد الرحمن عمر عضو المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية ابدأ، أنه تم العمل على ملف هيكل الواردات المصرية، كما تم التعرف على القدرات التصنيعية والتحديات التي تواجه المصنعين في مصر .

وقال عبد الرحمن عمر في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز "، :" خلال عمل المبادرة تم التعرف على ما يمكن تصنيعه في مصر وما يتم استيراده من الخارج ".

وأضاف عبد الرحمن عمر :" تم البدء في تحفيز السوق لتصنيع منتجات قادرين على تصنيعها محليا وتوفير الفاتورة الدولارية الخاصة بها ".

وأكمل عبد الرحمن عمر :" نستهدف أن يتم تعزيز التصنيع المحلي وتصنيع العديد من المنتجات في مصر بدلا من استيرادها".



ولفت عبد الرحمن عمر :" نعمل على تقليل الفترة بين أي استثمار صناعي وبدء تشغيل المشروع الصناعي "، مضيفا:" معظم الصناعات في مصر يكون لها اتحاد للصناعة ونتعرف منهم على التحديات التي تواجههم والعمل على حلها".