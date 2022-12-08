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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

البنك الأهلي يعود للتدريبات استعدادا للزمالك

البنك الاهلي
البنك الاهلي

إستأنف فريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي تدريباته الجماعية عصر اليوم بستاد الشرطة الرياضي بالعباسية عقب الراحة 24 ساعة التي منحها حلمي طولان المدير الفني للاعبي الفريق عقب مباراة المصري في الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز والتي انتهت بالتعادل بدون أهداف 
 

وشهد المران تنفيذ لاعبي فريق البنك الأهلي لبعض المهام الخططية تحت إشراف المدير الفني الذي حرص علي إيقاف المران أكثر من مرة لتوجيه اللاعبين 
 

ويستعد فريق البنك الأهلي لمواجهة الزمالك ضمن مباريات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز والمقرر لها السادسة عشر من ديسمبر الجاري.

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