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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

احصل على فرصة منح للدراسة بالخارج بعدد من الدول.. تفاصيل

الدراسة بالخارج
الدراسة بالخارج

أعلنت الإدارة المركزية للبعثات عن منح  لمرحلة البكالوريوس  للحاصلين على  إتمام شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها والمقدمة من دولة المجر  لبرنامج دراسة البكالوريوس في المجالات الآتية   ( الزراعة – الهندسة – التكولوجيا – العلوم الطبيعية – التنمية المستدامة ).

وأضافت الإدارة أنه يمكن مراجعة وإختيار التخصصات المخصصة  لجمهورية مصر العربية   من خلال الرابط www.stipendiumhungaricum.hu  وبدون أي نفقات من البعثات .

واشارت إلى أن شروط التقدم للمنح :

أن يكون المرشح مصري الجنسية، ألا يزيد سن المتقدم عن 21 سنة ولا يقل عن 18 سنة فى 1/9/2023  .أن يكون حاصل على إتمام شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، ألا  يتعدي تاريخ الحصول علي الثانوية العامة  أو ما يعادلها عن عامين سابقين ( 2020/2021 – 2021/2022 ) ، ألا يكون قد تم حصوله علي منحة من المجر من قبل .
وأوضحت أن أخر موعد لتقديم المستندات لإدارة البعثات  :  يوم الخميس  الموافق   19 / 1  /  2023  .
وفي السياق ذاته أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن أفادت وزارة الخارجية بأن وكالة اليابان للعلوم والتكنولوجيا  Japan Science and Technology Agency JST تقوم بتمويل برنامج Sakura  الذى يتضمن ثلاث برامج تدريبية فرعية مقسمة ما بين :-

واوضحت أن هناك دورة تدريبية لتبادل الخبرات فى مجالى العلوم والتكنولوجيا والتى تستغرق نحو 7 أيام .2- برنامج  تدريبى للبحث المشترك يمتد لنحو 21 يومًا.برنامج تدريبى للعلوم والتكنولوجيا والذى يستغرق  نحو 10 يومًا.


واشارت إلى أنه  للإطلاع على كافة شروط التقدم ومواعيد الالتحاق بالدورات المقدمة خلال العام الدراسى 2022 فى إطار برنامج   Sakura  invitation program والذى يمتد حتى مارس 2023 وكذا قائمة بالجامعة اليابانية المشتركة بالبرنامج الرجوع للموقع الإلكتروني الموضح بعد:

https://ssp.jst.go.jp/en/program

https://ssp.jst.go.jp/media/files/pdf/en/program/1_5en_gaiyou_2022.pdf

https://ssp.jst.go.jp/media/files/pdf/en/program/2_5_online_en_gaiyou_2022.pdf

 

وذلك علمًا بأن الادارة المركزية للبعثات لا تتحمل ايه نفقات عن هذه المنح.

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