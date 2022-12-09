بمكياج هادي .. إطلالة ناعمة لـ تارا عماد عبر انستجرام

شاركت الفنانة تارا جمهورها صورا جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهرت تارا عماد بإطلالة ناعمة بسيطة بمكياج هادي يبرز جمال ملامحها، مما حازت إعجاب متابعيها.

و علقت قائلة : مساء الخيرات .



ويعقد فريق عمل فيلم “المطاريد”، الذي تشارك فيه تارا عماد، جلسات عمل يومية وبروفات من أجل بدء التصوير خلال الأيام المقبلة.

فيلم «المطاريد» بطولة أحمد حاتم، وإياد نصّار، وتارا عماد، ومحمد محمود، ومحمود حافظ، ومحمود الليثي، ومحمود البزاوي، وحسن مالك، وطه الدسوقي، ومصطفى غريب، ومحمد مولى، ومحمود السيسي، ومن تأليف صلاح الجهيني وعزت أمين والمخرج ياسر سامي.

أحداث الفيلم

تدور أحداث الفيلم في إطار من الكوميديا حول «صلاح»، أحمد حاتم، الذي يعود من أمريكا بعد وفاة والده ليبيع أملاكه في الأرياف، بما فيها نادي كرة القدم.