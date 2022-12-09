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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بمكياج هادي .. إطلالة ناعمة لـ تارا عماد عبر انستجرام

صدى البلد

شاركت الفنانة تارا  جمهورها صورا جديدة  عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهرت تارا عماد  بإطلالة ناعمة بسيطة بمكياج هادي يبرز جمال ملامحها، مما حازت  إعجاب متابعيها.

و علقت قائلة : مساء الخيرات .

بإطلالة جذابة.. تارا عماد تخطف أنظار جمهورها عبر انستجرام

فستان أسود.. تارا عماد تخطف الأنظار علي السجادة الحمراء.. شاهد


ويعقد فريق عمل فيلم “المطاريد”، الذي تشارك فيه تارا عماد، جلسات عمل يومية وبروفات من أجل بدء التصوير خلال الأيام المقبلة.

فيلم «المطاريد» بطولة أحمد حاتم، وإياد نصّار، وتارا عماد، ومحمد محمود، ومحمود حافظ، ومحمود الليثي، ومحمود البزاوي، وحسن مالك، وطه الدسوقي، ومصطفى غريب، ومحمد مولى، ومحمود السيسي، ومن تأليف صلاح الجهيني وعزت أمين والمخرج ياسر سامي.

أحداث الفيلم
تدور أحداث الفيلم في إطار من الكوميديا حول «صلاح»، أحمد حاتم، الذي يعود من أمريكا بعد وفاة والده ليبيع أملاكه في الأرياف، بما فيها نادي كرة القدم.

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