عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

61 دولة أوروبية تعارض فرض سقف لأسعار الغاز في التعاملات القصيرة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلنت ألمانيا وهولندا و4 دول أخرى أعضاء في الاتحاد الأوروبي معارضتها لتوسيع نطاق السقف المقترح لأسعار الغاز الطبيعي في سوق الاتحاد الأوروبي ليشمل التعاملات قصيرة الأجل، محذرة من أن أي تدخل يجب أن يضمن استمرار الأسعار في المنطقة تنافسية مع باقي دول العالم.

ودعت الدول الست التي تضم أيضا النمسا والدنمارك ولوكسمبورج وإستونيا إلى ما تسمى آلية تصحيح السوق لتشمل التعليق الآلي لها وفق ظروف محددة، بحسب وثيقة تبادلتها الدول الست مع الأعضاء الآخرين في الاتحاد الأوروبي وفقا لما أوردته "بلومبيرج".

وأعلنت الدول الست معارضتها لفكرة توسيع نطاق سقف أسعار الغاز الطبيعي أمس أثناء محادثات الإعداد لاجتماع وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي يوم 13 ديسمبر الحالي، حيث يسعى الوزراء للوصول إلى اتفاق بشأن سقف الأسعار، وإذا لم يتوصل الوزراء إلى اتفاق، سيتم طرح القضية على قمة قادة الاتحاد الأوروبي في وقت لاحق من الأسبوع المقبل.

ميزانية روسيا

في سياق متصل، نقلت "بلومبرج" عن خبراء قولهم إن سقف الأسعار الذي فرضته مجموعة الدول السبع على صادرات النفط الروسية لا يعتبر منخفضًا بما يكفي لحدّ جزء كبير من إيرادات الكرملين العام المقبل،

ويرى الاقتصاديون إنه حتى لو أدى ذلك إلى تراجع إنتاج النفط، فلا يزال لدى فلاديمير بوتين الكثير من المال لتمويل حربه على أوكرانيا، على الأقل في الوقت الحالي.

العقوبات تنقلب على صانعيها.. حظر الغاز الروسي يدق ناقوس الخطر في إيطاليا

انقسام داخل القارة.. دول أوروبية ترفض وضع سقف لأسعار الغاز الروسي

قال وزير المالية أنطون سيلوانوف يوم الخميس إنه من السابق لأوانه تقييم التأثير المالي لسقف الأسعار. وبحسب وكالة إنترفاكس، قال: "ما زلنا نجهز رداً بكيفية تحرك شركاتنا.. فالمقاييس غير السوقية تشوه السوق وعلى أي حال، فإنها ستؤثر إما على الأسعار أو أحجام العرض".

وحتى من دون تحديد سقف الأسعار- إلى جانب القيود المفروضة على خدمات الشحن والتأمين التي تهدف إلى إعاقة التجارة الروسية- توقع الكرملين انخفاضاً بنسبة 25% تقريباً في عائدات الضرائب من النفط والغاز مع تراجع الإنتاج وبعض الأسعار.

لكن على الرغم من انفاق روسيا الكبير على حربها في أوكرانيا، إلا أنها تمكنت من تغطية عجز ميزانيتها بسهولة عبر الاستفادة من صندوق الثروة والاقتراض من سوق السندات المحلية، حيث لا تترك العقوبات للمستثمرين سوى بدائل قليلة.

قد يؤدي تراجع سعر النفط بمقدار 10 دولارات بعد ان كان 70 دولاراً للبرميل في الميزانية، بموجب الحد الأقصى للأسعار إلى خسارة ما تصل قيمته الى تريليون روبل (16 مليار دولار) أخرى من الإيرادات، 

الغاز الروسي أزمة الغاز الروسية أزمة الغاز الروسي الاتحاد الأوروبي روسيا المانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيلين ديون: أعاني من اضطراب عصبي نادر

سعر الذهب اليوم الجمعة 9 ديسمبر 2022

بيان عاجل يكشف تفاصيل جديدة عن واقعة ضحية تحدي التيك توك المصاب بالشلل

وزير المالية: وصول الدولار إلى 40 جنيها شائعة لا أساس لها من الصحة.. فيديو

1620 جنيها .. هبوط سعر جرام الذهب في مصر عيار 21 | فيديو

النيابة العامة تكشف الدليل الذي تركه قاتل المحامي بنداري حمدي خلفه

وزارة الصحة تعلن إيجابية حالة إصابة بفيروس جدري القرود

شعبة الذهب تكشف عن السبب الحقيقي وراء ارتفاع أسعار المعدن الأصفر

موضوعات متعلقة

العقوبات تنقلب على صانعيها.. حظر الغاز الروسي يدق ناقوس الخطر في إيطاليا

بعد اقتراح بوتين.. أردوغان يعلن استعداد تركيا لتنفيذ المشروع الروسي "محور الغاز"

انقسام داخل القارة.. دول أوروبية ترفض وضع سقف لأسعار الغاز الروسي

ترشيحاتنا

شبانة: كولر يريد تدعيم صفوف الأهلي بجناحين أجانب ويرفض رحيل طاهر محمد طاهر

مواقيت الصلاة .. اليوم الجمعة 9 ديسمبر 2022 - 15 جمادى أولى 1444

شوبير يعلن مطالب كولر من إدارة الأهلي بالميركاتو الشتوي

61 دولة أوروبية تعارض فرض سقف لأسعار الغاز في التعاملات القصيرة

آبل تطلق ميزة التشفير التام لحماية بيانات الـ iCloud

ماذا نقول يوم الجمعة .. هذه أفضل الكلمات والأدعية المستجابة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وفاة فنانة تونسية شهيرة بسبب خطأ طبي

موقف إنساني .. باتو العماني يجبر أرجنتيني على متابعة ميسي بالمونديال

حفل توزيع جوائز مهرجان البحر الأحمر السينمائي.. التفاصيل الكاملة بالصور

سعره بقى في الأرض.. إزاى تعرف الفرق بين الذهب الأصلى والمغشوش

فيديو

انخفاض أسعار الذهب في مصر .. تعرف على الأسباب..فيديو

اتشل بسبب الهزار .. تفاصيل مؤلمة بحادث تحدي التيك توك..فيديو

فار في علبة الكشري .. بلوجر تعثر على حيوان نافق داخل أوردر محل شهير "فيديوجراف"

خطيبي طلع اخويا .. فيديو مؤثر لفتاة يثير تعاطف السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

عودة مجرمي الحُب.. ومشروع الترميم الفني

المستشار أسـامة الصعيدي

حلم المونديال مع التجربة المغربية

المستشار أسـامة الصعيدي

المعايشة الوطنية مع البطل ناجي شهود

عبد المعطى أحمد

صاحب أكثر من بال!

د.هادي التونسي

دكتور وسيم السيسي

د. ماريان جرجس

بروفايلو المدن المصرية

محمد نصار

مَنْ يقود سيارة حياتك؟

نهال علام

المنصورة الجديدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ