القبض على مدير شركة بحوزته كميات كبيرة من المواد المستخدمة فى تصنيع المنشطات

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام ، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية .

تمكنت الحملات من ضبط (المدير المسئول عن إحدى الشركات بمحافظة الشرقية "القائم على إدارة صحفة على الفيس بوك") لقيامه بإدارة الشركة المشار إليه "غير مصرح لها بتداول المواد الخام للصناعات الدوائية" والترويج لها على الصفحة المشار إليها، وبحوزته كمية قدرها (250 كيلو جرام من خام مادة "سيلدينافيا") التى تستخدم فى تصنيع المنشطات بدون مستندات مجهولة المصدر .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمختلف الجرائم التموينية ، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها.