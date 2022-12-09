برفقة منة فضالي وإيمان العاصي .. هاله صدقي تهنئ مي كساب بعيد ميلادها

حرصت الفنانة هالة صدقي على تهنئة مي كساب بعيد ميلادها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

ونشرت هالة صدقي صورة له برفقة مي كساب و منة فضالي و ايمان العاصي و علقت قائلة : حبيبتي انا مي كساب كل سنه وانتي بالف خير يا اطيب واجمل بنوته وسنه كلها نجاح في نجاح في حضور جيل الزمن الجميل منه فضالي وايمان العاصي

عبرت الفنانة هالة صدقي، عن فرحتها بالطلاق بعد معاناة لمدة سنوات، مضيفة فرحت إن اسمها لم يصبح على اسم الرجل الذي كان زوجها.

وأضافت هالة صدقي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة إم بي سي مصر، اليوم الأحد: "لم أحتفل بالطلاق، وكنت بتعلم إزاي ازغرط بس من المساعدة بتاعتي، والطلاق حصل لما زوجي السابق غير الملة".

وتابعت هالة صدقي، أنها أطلقت طبقا لـ الشريعة الإسلامية وبالتالي سهل حدوث الطلاق، لافتة إلى أنها تستطيع الزواج من شخص آخر بدون أي مشكلة.