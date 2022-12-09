بصورة من الكواليس .. مي كساب تشوق جمهورها لمسلسلها المقبل في رمضان

شوقت الفنانة مي كساب جمهورها لمسلسلها القادم في رمضان عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

ونشرت مي كساب صورة من الكواليس و علقت قائلة: مسلسل #العمده #رمضان_يجمعنا ❤️🌹 ثريا مرات جعفر العمده



يُذكر أن حلت نجمات مسلسل "أحلام سعيدة" وهن الفنانات يسرا، ومى كساب، وشيماء سيف، ضيوفًا على برنامج "معكم" الذي تقدمة الإعلامية منى الشاذلي، على شاشة CBC.

وتحدّثت الفنانة مي كساب، عن تفاصيل مشاركتها في مسلسل "أحلام سعيدة"، قائلة: "المخرج عمرو عرفة اتصل بي وكان العمل قد كتب منه حلقتين فقط وقال لي الدور صعب لما تبكي هاتبكي ولما تضحكي هاتضحكي، وأنا مش شايف حد غيرك وهذه الكلمة تاني مرة يقولها لي".

وأضافت: "كنت في عمل آخر واستأذنت المخرجة مها سليم حتى أشارك فيه لأنني كنت أرى أن المسلسل سينجح وقد كان، وسميت هذا العام بسنة العوض".