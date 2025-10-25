قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد الإعلان عن بدء تطبيقه.. كيفية استخراج الكارت الموحد 2025

استخراج الكارت الموحد 2025
استخراج الكارت الموحد 2025
محمد غالي

يشهد الكارت الموحد اهتماما متزايدا من المواطنين، بعد الإعلان عن بدء تطبيقه ليكون بديلا حديثا لبطاقات التموين، في خطوة تأتي ضمن استراتيجية الدولة للتحول الرقمي وتبسيط الخدمات للمواطنين من خلال بطاقة واحدة تضم مختلف أشكال الدعم والمزايا الحكومية. 

استخراج الكارت الموحد 2025

الكارت الموحد


ويهدف المشروع، إلى توحيد الخدمات التموينية والاجتماعية والصحية والمالية في بطاقة ذكية واحدة، ما يسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز كفاءة منظومة الدعم.

يأتي الكارت الموحد كأحد أهم أدوات الدولة للتحول نحو الاقتصاد الرقمي، إذ يتيح دمج بطاقات التموين والمعاشات والتأمين الصحي والمدفوعات الحكومية في منظومة واحدة تعتمد على البيانات الموثقة وبصمة المواطن لضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين. 

كما يسهم في القضاء على الأخطاء في قواعد البيانات، ويعزز من جهود الحكومة في بناء مجتمع غير نقدي يواكب التحول العالمي نحو الدفع الإلكتروني.

كيفية استخراج الكارت الموحد 2025

الكارت الموحد يمثل نقلة نوعية في الخدمات الحكومية، إذ يوفر لحامله سهولة في التعامل مع مؤسسات الدولة، من خلال بطاقة واحدة يمكن استخدامها في صرف الدعم التمويني والنقدي، وسداد فواتير الخدمات، والحصول على الرعاية الصحية، وتنفيذ المعاملات الحكومية إلكترونيا دون الحاجة للتعامل الورقي أو النقدي المباشر.

مميزات الكارت الموحد

ويتضمن الكارت الموحد مجموعة من المزايا التي تجعله خطوة مهمة في طريق التحول الرقمي، أبرزها دمج جميع الخدمات الحكومية في بطاقة واحدة تشمل التموين والتأمين الصحي والمدفوعات الإلكترونية. 

كما يمكن من خلاله السحب النقدي أو الشراء من نقاط البيع وماكينات الصراف الآلي التابعة للبريد المصري، إضافة إلى ضمان وصول الدعم لمستحقيه عبر بصمة ذكية لكل مواطن. 

ويتيح أيضا فتح حساب بنكي مجاني للمواطنين في الهيئة القومية للبريد، ما يسهم في تحقيق الشمول المالي وزيادة الاعتماد على المعاملات الرقمية.

استخدامات الكارت الموحد

الكارت الموحد هو بطاقة إلكترونية مسبقة الدفع تتيح إيداع أو استقبال المبالغ المالية مباشرة، كما تستخدم في عمليات الشراء من نقاط البيع لدى التجار، وصرف دعم الخبز والسلع التموينية من البدالين، إلى جانب الاستفادة من خدمات التأمين الصحي الشامل وتنفيذ المدفوعات الحكومية الرقمية بسهولة وأمان.

أماكن الحصول على الكارت الموحد

يمكن للمواطنين استلام الكارت الموحد من عدة أماكن تشمل مكاتب البريد ومكاتب التموين ووحدات التأمين الصحي الشامل، بالإضافة إلى ديوان عام محافظة بورسعيد باعتبارها أولى المحافظات التي بدأ تنفيذ المشروع بها. 
ويمنح المواطن مهلة شهر من تاريخ استلام الرسالة النصية لاستلام الكارت، وفي حال عدم الاستلام تمد المهلة شهرا إضافيا قبل إلغاء الكارت نهائيا.

خطوات استخراج الكارت الموحد

تشمل إجراءات استخراج الكارت الموحد فتح حساب شخصي في الهيئة القومية للبريد لكل مواطن مستفيد، وتسجيل بيانات بطاقة الرقم القومي ورقم الهاتف المحمول المسجل باسم المواطن، ثم تجهيز الكارت ببصمة ذكية لضمان وصول الخدمات لمستحقيها فقط. 
بعد ذلك يتم إرسال رسالة نصية للمواطن تتضمن موعد ومكان استلام الكارت من الجهة المختصة.

الكارت الموحد

بهذا الشكل، يمهد الكارت الموحد الطريق نحو نموذج متكامل لإدارة الخدمات الحكومية إلكترونيا، ويعد خطوة محورية نحو التحول الرقمي الكامل في مصر، بما يعزز من كفاءة الخدمات ويضمن عدالة توزيع الدعم وتسهيل حياة المواطنين.

