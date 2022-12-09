أضخم صفقة .. فوداكوم الجنوب أفريقية تستحوذ على 55% من فودافون مصر بقيمة 59.7 مليار جنيه

أتمت مجموعة فوداكوم المحدودة الجنوب أفريقية، صفقة شراء حصة 55% من شركة فودافون مصر للاتصالات، بما قيمته 59.7 مليار جنيه، بعدد 132 مليون سهم، خلال جلسة تداول أمس الخميس، بسوق خارج المقصورة بالبورصة المصرية، وفقا لمصدر مسؤول داخل الشركة.

وخلال مارس الماضي، التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الرئيس التنفيذى لشركة فوداكوم الجنوب أفريقية، التابعة لشركة فودافون العالمية، شامل جوسيب والوفد المرافق له.

وحضر اللقاء الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس عادل حامد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات.

وفي مستهل الاجتماع، رحب رئيس الوزراء بالرئيس التنفيذي لشركة "فوداكوم"، معرباً عن ترحيبه بخطط التوسع الخاصة بشركة "فوداكوم" في السوق المصرية، والذي يأتي في إطار ما تتخذه الحكومة من إجراءات لتشجيع القطاع الخاص.

وأشار رئيس الوزراء إلى أهمية خطة شركة "فوداكوم" للاستثمار في شبكة "فودافون مصر" لتحقيق الجودة المطلوبة من الخدمات للعملاء في مصر ودعم خطة التحول الرقمي والشمول المالي للدولة.

ومن جانبه، أكد الرئيس التنفيذى لشركة فوداكوم أهمية علاقات الشراكة مع مصر، معتبراً مصر من أهم أسواق عمل الشركة حول العالم، ومن ثم سوف تعمل الشركة على تحسين وتطوير مستوى الخدمات التى تقدمها فى مصر.

كما استعرض المجالات والخدمات الجديدة التى تنوى شركة فودافون العمل عليها خلال الفترة المقبلة.

فى ذات السياق، أثنى الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على التعاون الجاري مع فودافون في عدد من المجالات، منها مشروع التأمين الصحي الشامل، مؤكداً ترحيب الوزارة الدائم بأية مجالات تعاون جديدة تخدم قطاع الاتصالات المصري.



وعقب اتمام الصفقة، تنتظر "فوداكوم" موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية، على عرض الشراء الاختياري لأسهم الأقلية بـ"فودافون مصر" مقابل 17.92 دولار بقيمة إجمالية للصفقة 56.3 مليون جنيه.



وجاء تقدم شركة فوداكوم جروب ليميتد، بعرض شراء اختيارى لأسهم الأقلية الراغبين في البيع من مساهمي شركة فودافون مصر للاتصالات، وذلك في ضوء عدم اعتزام شركة المصرية للاتصالات الاستجابة لعرض الشراء بموجب الخطاب المرسل إلى الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ 10 أكتوبر الماضي، والخطاب المرسل لشركة فودافون مصر بذات التاريخ والمسلم إلى الهيئة.



وحددت شركة فوداكوم جروب، سعر 17.92 يورو لشراء حتى عدد 124.608 ألف سهم بنسبة 0.05% من أسهم رأس مال شركة فودافون مصر للاتصالات، وذلك وفقًا لأحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.



ومن جانبها، أصدرت المصرية للاتصالات 3 بيانات سابقة أكدت عدم نيتها التفريط في حصتها بفودافون مصر، ليصبح هيكل ملكية شركة فوافون مصر بين 55% لشركة فوداكوم، ونسبة 44.8% للشركة المصرية للاتصالات والباقي 0.2% لصغار المساهمين.



ويشار إلى أن "فودافون" دخلت السوق المصرية من خلال ائتلاف بين ڤودافون العالمية، وشركة إير تاتش، وبعض الشركاء المحليين والدوليين عام 1998، وعرفت وقتها باسم فون للاتصالات/ كليك جي إس إم سابقًا وكانت المشغل الثاني للمحمول، بعد مرور عام واحد فقط استحوذت مجموعة فودافون على حصة إير تاتش، كما استحوذت على حصة الشريك الفرنسي الدولي فيفاندي في عام 2022، وغيرت العلامة التجارية من كليك جي إس إم إلى فودافون مصر.