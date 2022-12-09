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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بشرى سارة من شوبير لجماهير الأهلي بشأن نجوم الفريق

صدى البلد

زف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق بشرى سارة لجماهير الفريق بشأن موسم الانتقالات الشتوية المقبل. 

واكد شوبير في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورت أن مارسيل كولر المدير الفني للفريق اعطي الضوء الأخضر للتجديد لكل من حسين الشحات، رامي ربيعة و كافه لاعبي الفريق الذي تقترب عقودهم من الانتهاء .

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شوبير يعلن مطالب كولر من إدارة الأهلي بالميركاتو الشتوي

وأضاف شوبير أن الاهلي وافق وقرر التجديد ولكن من الممكن أن تفشل مفاوضات التجديد مشددا أن حتي هذه اللحظه الاهلي لن يفرط في أي لاعب من فرقته.

وتابع أن كولر مقتنع بأداء لاعبي الاهلي وسعيد بمستوي الجميع .

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بشرى سارة من شوبير لجماهير الأهلي بشأن نجوم الفريق

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