شوبير يعلن مطالب كولر من إدارة الأهلي بالميركاتو الشتوي

كشف الإعلامي احمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق عن مطالب مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وأكد شوبير في تصريحات عبر قناة اون تايم سبورت أن كولر يرغب في ضم للاعب في خط الوسط كمدافع خوفا من تعرض أحد الثلاثي “ عمرو السولية - حمدي فتحي و اليو ديانج ” مشددا أن كولر مقتنع بأداء الثلاثي ويراهم افضل خط دفاع في الدوري المصري .

واضاف شوبير أن كولر يرغب أيضا في ضم لاعب في الخط الأمامي لتدعيم صفوف الفريق .

وتابع شوبير أن كولر مقتنع ب أداء لاعبي الأهلي ويرغب في التدعيم خوفا من تعرض أحد اللاعبين للإصابة .

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بركات: أطالب الحكام بالاهتمام بالمواعيد المحددة لانطلاق المباريات



طالب الإعلامي محمد بركات، الحكام المصريين بالاهتمام ببدء مباريات الدوري الممتاز في مواعيدها المحددة.



وقال بركات في تصريحات تلفزيونية ببرنامج الريمونتادا المذاع عبر فضائية المحور: " مباريات الدوري الممتاز تبدأ متأخرا عن ميعادها بدقائق، مباريات اليوم تأخرت حوالي من دقيقتين إلى 7 دقائق".



وتابع: "أتمنى من الحكام العناية بموعد انطلاق المباريات، خاصة أن تأخر المباريات أصبح أمرا ملحوظا".



وأتم: " بعض اللاعبين أيضا يتعمدون إهدار الوقت في المباريات، وهو ما يقلل من متعة المباريات".