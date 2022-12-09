الأهلي يرفض ضم نجم الزمالك وراعي جديد في الطريق

أكد الإعلامي محمد شبانة، أنه فوجئ بمعلومات تؤكد أن وكيل زكريا الوردي لاعب الزمالك عرضه على النادي الأهلي، بعد فسخ تعاقده مع النادي الأبيض.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة Etc: "الأهلي رفض التعاقد مع زكريا الوردي لأن المركز الأجنبي محجوز للاعب في مراكز الهجوم".

وأضاف: "يوم الأحد القادم، الأهلي سيعلن عن الراعي الثالث للنادي، وهناك مؤتمر صحفي سيتم عقده للإعلان عن كافة التفاصيل".

وأكمل: "الراعي الجديد سيدفع للنادي الأهلي 200 مليون جنيه، في رحلة القلعة الحمراء نحو حصد المليار الثاني".

وزاد: "خلال شهر من الآن، سيعلن الأهلي عن افتتاح الفرع الجديد للنادي".

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