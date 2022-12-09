شوبير يكشف عن حالات تحكيمية بحاجة لتدخل كلاتنبيرج

طالب الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق اتحاد الكرة المصري برئاسة جمال علام بضرورة أن يكون مارك كلاتنبيرج مسؤول عن تحليل الحالات التحكيمية في الدوري المصري فقط.

وأكد شوبير في تصريحات عبر قناة اون تايم سبورت أن كلاتنبيرج أصبح على دراية جيده بالدوري المصري لذلك يجب أن يصب تركيزه به فقط مشددا أن اتحاد الكرة أعلن أنه يتم ارسال الحالات التحكيمية المشكوك بها له .

وأضاف أنه يطالب بإرسال حالتين في مباراة الأهلي وغزل المحلة أهمها سقوط أكرم توفيق داخل منطقة الجزاء وقرار الحكم بعدم احتساب ضربه جزاء بالإضافة لتدخل محمد الشناوي حارس مرمي الأهلي لمهاجم غزل المحلة وسقوط المهاجم .

وتابع شوبير أن هناك حالتين أيضا في مباراة الزمالك وطلائع الجيش حيث قام الحكم بإطلاق صافره ولكن الزمالك استمر وأحرز هدف وتم احتسابه بالاضافه لإلغاء هدف بداعي التسلل في بداية المباراة .

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